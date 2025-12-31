Amazfit Active Max: chytré hodinky s 25denní výdrží a 3 000nitovým displejem za dostupnou cenu

Zdroj: Amazfit
Značka Amazfit představila nový model chytrých hodinek, který přináší výjimečnou kombinaci dlouhé výdrže, extrémně jasného AMOLED displeje a pokročilých fitness funkcí. Amazfit Active Max míří na uživatele, kteří hledají každodenní spolehlivost i sportovní výkon bez nutnosti každodenního nabíjení a to vše za cenu pouhých 169 dolarů.
Amazfit Active Max – konkurence pro Garmin na obzoru?
Jedním z největších lákadel modelu Active Max je bezesporu výdrž baterie až 25 dní při běžném používání. I v případě intenzivnějšího používání se podle výrobce hodinky dostanou na téměř dva týdny provozu bez nabíječky. To výrazně převyšuje výdrž většiny konkurenčních chytrých hodinek, které často nevydrží ani 48 hodin. Za tuto výdrž vděčí Active Max lehkému a optimalizovanému operačnímu systému Zepp OS, který je navržen pro nízkou spotřebu a zároveň zajišťuje plnou kompatibilitu s Androidem i iOS.
Zdroj: Amazfit
Ultra jasný AMOLED displej s 3 000 nity
Na rozdíl od mnoha hodinek s dlouhou výdrží se Active Max nespoléhá na ústupky v kvalitě displeje. Nabízí 1,5palcový AMOLED panel s maximálním jasem 3 000 nitů. To znamená perfektní čitelnost i na přímém slunci, což ocení především běžci, turisté a outdooroví nadšenci. Konstrukce kombinuje odolné hliníkové tělo s lehkým plastem a poskytuje voděodolnost do 5 ATM, což umožňuje použití při plavání nebo v deštivém počasí.
Nástroje pro trénink i regeneraci
Amazfit Active Max cílí také na sportovce a uživatele, kteří sledují své zdraví. Nabídnou BioCharge Energy Monitoring – nástroj pro sledování energetické úrovně během dne podle aktivity, stresu a spánku. Uživatel díky tomu ví, kdy má smysl cvičit a kdy je lepší zvolnit.
Dále pak nabídnou více jak 170 sportovních režimů, včetně automatické detekce posilovacích tréninků, kde hodinky samy počítají opakování a série. Ve výčtu funkcí nechybí sledování srdečního tepu, nebo okysličení krve.
Offline funkce pro outdoor dobrodružství
Pro outdoorové nadšence nabízí Active Max i offline mapy s topografickými daty a informacemi o více než 2 000 lyžařských střediscích. Hodinky mají také 4 GB interní paměti pro uložení hudby a podcastů, takže si uživatel může trénink nebo túru užít bez nutnosti připojeného telefonu.
Amazfit Active Max jsou nyní dostupné za cenu 169 dolarů což v přepočtu čín zhruba 3 300 Kč. To je výrazně nižší cena než u srovnatelných modelů konkurenčních značek jako jsou Garmin nebo Apple. Za tuto cenu přitom uživatel získá kompletní výbavu pro aktivní životní styl, elegantní design a nadstandardní výdrž.
Zdroj: androidheadlines.com
