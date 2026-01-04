Alza zlevnila chytrou domácnost: Přehled nejlepších akcí na kávovary, hrnce a čističky KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza zlevnila chytrou domácnost: Přehled nejlepších akcí na kávovary, hrnce a čističky2026-01-03T16:03:27+01:00
4. 1. 2026

Nový rok tradičně přináší vlnu povánočních slev, které se nevyhýbají ani segmentu chytré elektroniky a domácích spotřebičů. Největší tuzemský e-shop Alza.cz spustil akci „Mega výprodej roku“, v rámci které klesly ceny vybraných produktů o desítky procent. Akce se týká širokého spektra zařízení, od automatických kávovarů s možností ovládání přes telefon až po multifunkční hrnce a čističky vzduchu, které jsou integrální součástí moderní chytré domácnosti. Níže přinášíme přehled zajímavých položek z aktuální nabídky.

Chytré kávovary

Trendem posledních let je propojení kávovarů s mobilními aplikacemi, což uživatelům umožňuje nejen přípravu nápoje na dálku, ale také detailní nastavení parametrů kávy či diagnostiku přístroje. V aktuální nabídce se objevují jak plnoautomatické modely pro náročné uživatele, tak kapslové systémy, které sázejí na kompaktní rozměry a design. Slevy se v této kategorii pohybují až do výše 25 %.

Elektrické hrnce

Kategorie elektrických hrnců prochází v poslední době výraznou inovací. Moderní zařízení již neslouží pouze k pomalému vaření, ale často kombinují funkce tlakového hrnce, rýžovaru a parního hrnce. Vybrané modely v akci disponují Wi-Fi konektivitou pro vzdálené sledování procesu vaření nebo speciálními technologiemi pro snížení obsahu sacharidů v rýži. Výrazné cenové zvýhodnění lze nalézt zejména u značky Siguro, kde sleva dosahuje až 50 %.

Chytré čističky vzduchu

S rostoucím důrazem na kvalitu domácího prostředí se do popředí zájmu dostávají chytré čističky vzduchu. Tyto přístroje jsou schopny automaticky detekovat znečištění a upravit výkon filtrace v reálném čase. Díky propojení s mobilními telefony lze sledovat statistiky kvality vzduchu a ovládat zařízení na dálku, což je výhodné například pro alergiky, kteří si mohou vyčistit vzduch v místnosti ještě před příchodem domů.

