Asus nemá v plánu představit nové mobily. Konec další značky ve světě mobilů?

Asus se věnuje mobilů už od roku 2003. Ve svých nejlepších letech představoval jednu novinku za druhou, ale v poslední době vše omezil jen na dvě řady. Jednak se nabízí modely Zenfone a pak také ROG Phone, což jsou více méně herní mobily. Mezi oběma řadami došlo k více méně spojení, kdy jsou si mobily velmi podobné. Stačí se podívat na Asus Zenfone 12 Ultra a Asus ROG Phone 9. Posledním uvedeným kouskem je Asus ROG Phone 9 FE. Jak to ale vypadá, letos nebude představeno pokračování.
Konec mobilů Asus?
Dle dostupných informací Asus informoval skrze distribuční kanály na Tchaj-wanu, že nebudou uvedeny nové mobilní telefony v tomto roce, tedy 2026. Letos tedy nemáme očekávat novinky ani z jedné řady. Oficiálně došlo k zastavení již 31. prosince 2025, tedy co se týče prací na nových mobilech.
Samotná mobilní divize ale nekončí a stále funguje, zejména bude poskytovat servis, součástky a také se bude pracovat na aktualizacích. Asus chce poskytovat kompletní servis, jako tomu bylo do teď. Důvodem k neuvedení nových mobilů může být finanční nestabilita napříč celou firmou, ale také obavy z cen samotných součástek, hlavně tedy operačních pamětí.
V tuto chvíli zatím Asus neřekl definitivní sbohem mobilnímu trhu, ale roční pauza může znamenat předzvěst konce, jako tomu bylo u jiných značek. Stačí vzpomenout na LG a ve své podstatě i HTC, které tak nějak sice funguje, ale rozhodně už dávno nepatří mezi přední hráče. Jestli se dočkáme nových mobilů Asus v následujícím roce, není jasné.
