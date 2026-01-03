Pebble Round 2 jsou nové hodinky s e-ink displejem

Zdroj: Pebble

V březnu minulého roku jsme se dočkali velkého návratu společnosti Pebble a jejich chytrých hodinek s e-ink displejem. První dva modely celkem zaujaly, přičemž jeden je nějakou chvíli vyprodaný. Nyní se společnost rozhodla vydat pokračování hodinek s kulatým e-ink displejem. novinka se jmenuje Pebble Round 2.

Pebble hodinky se vrací a rovnou se nabízí dva modely

Pebble Round 2

První verze byla představena v roce 2015 a celkem zaujala, byť tedy měla poměrně velký rámeček kolem displeje. Pokračování Pebble Round 2 již ale vypadá jako dospěleji a skoro byste na první pohled neřekli, že se jedná o nějaké nestandardní hodinky. Samozřejmě došlo na několik změn, hlavně se nabízí větší 1,3palcový displej. Ten má rozlišení 260 x 260 pixelů a samozřejmě je barevný.

Zdroj: Pebble

Kromě toho, že hodinky mají čtyři tlačítka, tak i samotný displej je dotykový. Více se na něm ostatně zapracovalo, aby byl vylepšen pozorovací úhel. Pebble Round 2 také nabízí lepší výdrž na jedno nabití. Společnost uvádí, že vydrží v provozu dva týdny, a to zejména díky novým technologiím, i kolem Bluetooth.

Zdroj: Pebble

Pebble Round 2 nemají senzor srdečního tepu a také chybí reproduktor. Jsou zde ale dva mikrofony pro ovládání AI a případně diktování odpovědí na příchozí zprávy. Na trh se dostanou v květnu a cena je stanovena na 199 dolarů, tedy cca 4 100 Kč bez daně a dalších poplatků.

Zdroje: engadget.com, androidauthority.com

