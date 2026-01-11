Honor Power 2, skládací Razr Fold a AI sluchátka: Novinky v obchodech #3

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Honor Power 2: Mobil s baterií 10 080 mAh míří na trh, láká i odolností a displejem
Honor se snaží čím dál více zaujmout svými mobily, které nabízí vskutku velké kapacity baterií. Nedávno jsme vás informovali o dvou novinkách, které mají navíc i aktivní chlazení. Dnes zde máme pomyslný běžný mobil s monstrózní kapacitou baterie, Honor Power 2. [pokračování článku]
Webový Gmail přichází o schopnost fungovat jako klient pro jiné účty
Samotná služba Gmail byla představena prvního dubna, takže si mnozí mysleli, že se jedná o propracovaný vtípek od Googlu, ale nakonec se z ní stala klíčová služba pro celý ekosystém. Dnes nabízí poměrně dobré nástroje nejen v případě ochrany, ale nabízí se i pokročilé integrace s jinými službami, dnes i s Gemini. I tak dnes přinášíme smutnou zprávu pro některé uživatele. [pokračování článku]
Realme 16 Pro 5G a 16 Pro+ 5G: Dva nové telefony střední třídy se 7000mAh bateriemi
Realme pokračuje v představování poměrně zajímavých mobilů střední třídy. Dnešní novinky Realme 16 Pro 5G a Realme 16 Pro+ 5G sice nevsází na nejvýkonnější procesory na trhu, i tak mají co nabídnout. [pokračování článku]
Razr Fold: První větší skládací telefon od Motoroly uveden
Motorola není zrovna nováčkem na poli mobilů s ohebnou konstrukcí a displejem, ale do této chvíle se soustřeďovala jen na mobily véčkového typu, tedy flip. Nyní zde ale máme konečně větší zařízení, které dostalo označení Motorola Razr Fold. [pokračování článku]
Motorola Signature: Tenký mobil s 7 lety aktualizací a dobrou výbavou představen
Motorola tak nějak už vynechala standardní top modely, respektive tuto kategorii zastupují ohebné skládačky, zatímco běžné mobily spíše jdou maximálně do vyšší střední třídy. Takovým pomyslným vrcholem je série Edge 70. Dnes zde máme ale novinku, která vybočuje z řady nejen svým názvem. [pokračování článku]
Realme Pad 3: nový tablet střední třídy s 12 200 mAh baterií a 5G
Realme kromě nový mobilů představilo i další generaci tabletu, tedy konkrétně Realme Pad 3. Jedná se o více méně základní kousek, který zapadne mezi ty větší. [pokračování článku]
Vivo představuje dvojici Y50s 5G a Y50e 5G
Čínská firma Vivo uvádí rovnou dvě mobilní novinky s označením Y50s 5G a Y50e 5G, které se ovšem takřka vůbec od sebe neliší. Všechny rozdíly totiž napočítáte na prstech jedné ruky. Pro případné zájemce je připraveno jednoduché zpracování po stránce designu a vnitřní výbava typická pro segment nižší střední třídy. [pokračování článku]
Poco M8 Pro 5G a Poco M8 5G přichází do Česka, cena startuje na 5 999 kč
Někdy musíme čekat týdny nebo i měsíce, než se nějaká novinka ze zahraničí dostane na náš trh. Po představení novinek Poco M8 Pro 5G a Poco M8 5G v Indii nás krátce na to informovalo české zastoupení, že oba mobily zamíří na český trh. [pokračování článku]
JBL představuje novou generaci sluchátek pro sportovce i milovníky kvalitního poslechu
Společnost JBL odhalila na veletrhu CES 2026 v Las Vegas celou řadu nových sluchátek, která cílí na široké spektrum uživatelů – od sportovních nadšenců až po milovníky špičkového zvuku. Hlavní pozornost přitahuje inovovaná série JBL Endurance a nové modely řady Sense, které přinášejí nejen vylepšený zvuk, ale i dlouhou výdrž, komfort a technologii OpenSound pro větší vnímání okolí. [pokračování článku]
ASUS ROG XREAL R1: herní brýle s 240Hz micro-OLED displejem a prostorovým zvukem od Bose
Společnost ASUS Republic of Gamers posouvá hranice herního zážitku na novou úroveň. Na veletrhu CES představí ROG XREAL R1 – první herní brýle na světě s micro-OLED displejem o obnovovací frekvenci 240 Hz. Tyto lehké, chytré brýle kombinují špičkový obraz, prostorový zvuk a vysokou mobilitu v jednom zařízení. Jsou navrženy pro integraci s ROG Ally i dalšími zařízeními a poskytují plnohodnotný virtuální displej nejen pro hraní, ale i pro sledování videí či práci na cestách. [pokračování článku]
Legion Pro Rollable nabízí tři úhlopříčky díky flexibilnímu displeji
Ohební displeje se čím dál více stávají běžnou součástí produktových řad výrobců. Nejenže taková zařízení jsou v kategoriích mobilů, ale také lze najít notebooky s takovou konstrukcí, nebo spíše obří tablety. Další pomyslnou hranicí jsou rolovatelné displeje. Už jsme zde mělo několik konceptů u mobilů a také notebooků, ale stále se nejedná o standardní typ zařízení. Lenovo nyní ukazuje koncept Legion Pro Rollable. [pokračování článku]
OpenAI spouští GPT Health, nový způsob, jak mít přehled o svém zdraví díky umělé inteligenci
Zdraví je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledávají konverzaci s ChatGPT. Každý týden se na něj obrací více než 230 milionů lidí s otázkami týkajícími se zdraví, životního stylu nebo výsledků lékařských vyšetření. Nový nástroj ChatGPT Health nabízí bezpečný a oddělený prostor, kde je možné propojit vlastní zdravotní informace s inteligencí modelu ChatGPT. Výsledkem je personalizovaná podpora, která pomáhá lidem lépe se orientovat ve vlastním zdravotním stavu, připravit se na návštěvu lékaře nebo pochopit doporučení, která by jinak mohla být složitá a nejasná. [pokračování článku]
Češi čelili v roce 2025 více než 100 milionům kyberútoků. Hlavní roli hrála manipulace a umělá inteligence
Počet zablokovaných kybernetických útoků v České republice přesáhl v roce 2025 hranici 100 milionů. Podle telemetrických dat společnosti Gen, která stojí za produkty jako Avast, AVG, Norton či CCleaner, čelil každý čtvrtý Čech nějaké formě kyberhrozby. Míra rizika 25 % je lehce nad celosvětovým průměrem (24 %), což ukazuje na vysokou zranitelnost českých uživatelů. [pokračování článku]
Razer ukázal Project Motoko, sluchátka s kamerami pro AI
I v tomto roce bude pokračovat rozmach AI funkcí a služeb, ale i přes všechny schopnosti se dostáváme do momentu, kdy se výrobci pokusí narvat AI do každého produktu, který je k dispozici. Aktuálně se mnoho výrobců zaměřuje na chytré brýle, ale už se objevilo několik spekulací, že i sluchátka nabídnou pokročilejší AI schopnosti i díky kamerám. Své prvenství si nyní uzmula společnost Razer, která představila Project Motoko. [pokračování článku]
