Razr Fold: První větší skládací telefon od Motoroly uveden

Motorola není zrovna nováčkem na poli mobilů s ohebnou konstrukcí a displejem, ale do této chvíle se soustřeďovala jen na mobily véčkového typu, tedy flip. Nyní zde ale máme konečně větší zařízení, které dostalo označení Motorola Razr Fold.
Konečně fold?
Nějakou dobu se spekulovalo o novince a dokonce uniklo několik informací, včetně tedy obrázků, takže jsme očekávali, že se Motorola na probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas pochlubí se vší parádou. Bohužel se tak nestalo, byť zde máme něco jako částečné představení zařízení Motorola Razr Fold.
K dispozici máme tyto obrázky a jen některé specifikace. Výrobce se chlubí pokročilým fotografickým systémem. Na zadní straně mají všechny senzory 50Mpx rozlišení a je zde i podpora pro natáčení videí v rámci standardu Dolby Vision. Samotné displeje mají podporu pro stylus, ale ten nemá své místo uvnitř zařízení.
Motorola uvádí, že ostatní specifikace se dozvíme později, stejně jako cenu nebo přesnou dostupnost. Dle našich zdrojů přijde Motorola Razr Fold na český trh během prvního čtvrtletí tohoto roku.
Specifikace Motorola Razr Fold
- displeje:
- 6,56 palců (externí)
- 8,09 palců 2K LTPO (hlavní)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx Sony LYTIA senzor
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý/makro)
- 50 Mpx (3x periskopický teleobjektiv)
- přední: 20 Mpx (vnitřní kamera) , 32 Mpx (externí selfie kamera)
