Poco M8 5G představeno, láká na displej a tenkost

Zdroj: Poco

Po nějaké době spekulací a postupného představování zde máme novinku Poco M8 5G, která se řadí do střední třídy a snaží se zaujmout displejem a tloušťkou.

Slušná střední třída?

Dost výrobců nyní láká u některých mobilů na tloušťku, která se sice snižuje, ale mnozí zákazníci by spíše ocenili větší kapacity baterií i při zachování tloušťky. Poco M8 5G pouhých 7,35 mm, což je vskutku málo, naštěstí kapacita baterie neutrpěla a nabízí se 5520 mAh. Což je dnes stále bráno jako nadprůměrná hodnota.

POCO M8 5G 912x734x

Zdroj: Poco

Největší chloubou Poco M8 5G je asi displej, jelikož se jedná o rychlý AMOLED panel s maximálním jasem až 3200 nitů s mírným zakřivením do stran. O výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 3 z roku 2024, což trochu kazí dojem. Novější čip by byl vhodnější, ale asi zde šlo o vyváženost a hlavně cenu. Co se týče fotografických schopností, Poco M8 5G má hlavní 50MPx senzor. Přední strana disponuje 20MPx senzorem.

Poco M8 5G se chlubí i certifikacemi IP65, IP66 a MIL-STD-810H, takže odolá náročnějším podmínkám, ale na ponoření do vody to není. Nemusíte se ale bát potřísnění. O úspěchu bude rozhodovat cena, která je u základní verze nastavena na v přepočtu přibližně na 4400 Kč. Nyní si jen musíme počkat na potvrzení dostupnosti na evropském trhu. Otázkou je, jestli si tento kousek zachová název a nepřijde například pod jinou značkou.

Specifikace Poco M8 5G

  • displej: 6,77 palců, 2392×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 3200 nitů
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
  • 6/8 GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
  • Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 20 MPx
  • čtečka otisků prstů v dospleji
  • stereo
  • IP65 + IP66, MIL-STD-810H
  • 5G (n1|n3|n5|n8|n28|n40|n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I + B1C | Galileo: E1, USB Type-C
  • rozměry: 164 × 75,42 × 7,35 mm; 211 gramů
  • baterie: 5520 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com

