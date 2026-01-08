Vivo představuje dvojici Y50s 5G a Y50e 5G

Vivo Y50s 5G a Y50e 5G | Zdroj: Vivo
Čínská firma Vivo uvádí rovnou dvě mobilní novinky s označením Y50s 5G a Y50e 5G, které se ovšem takřka vůbec od sebe neliší. Všechny rozdíly totiž napočítáte na prstech jedné ruky. Pro případné zájemce je připraveno jednoduché zpracování po stránce designu a vnitřní výbava typická pro segment nižší střední třídy.
Cenově dostupný průměr
Výrobce do zařízení nasadil 6,74palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Tradičnímu „Waterdrop“ výřezu patří 5MPx selfie kamerka. O hlavní výkon se stará čipová sada Dimensity 6300 od MediaTeku, kterou pohání 6 000mAh bateriový článek.
Dále zadní straně náleží hlavní 13MPx objektiv fotoaparátu a obyčejný CMOS snímač. Součástí softwarové stránky je platforma OriginOS 5, která vychází z operačního systému Android 15. Mezi ostatní sdílené prvky lze ještě zařadit boční skener otisků prstů, certifikaci odolnosti IP64, 3,5mm audio jack nebo barevné varianty (černá, modrá, stříbrná).
Úplným závěrem musíme dodat zmiňované klíčové rozdíly. Zatímco model Y50e podporuje 15W nabíjení a nabízí interní úložiště typu eMMC 5.1, tak zástupce Y50s potěší technologií 44W nabíjení a úložištěm UFS 2.2.
Doporučené prodejní ceny:
- Vivo Y50s 5G / 6 + 256 GB / = cca 5 320 Kč
- Vivo Y50s 5G / 8 + 256 GB / = cca 5 912 Kč
- Vivo Y50s 5G / 12 + 256 GB / = cca 6 799 Kč
- Vivo Y50e 5G / 6 + 128 GB / = cca 4 433 Kč
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, shop.vivo.com.cn, shop.vivo.com.cn
