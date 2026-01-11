Chytré hodinky Daniel Klein, Liu Jo a MIBRO s GPS: Novinky v obchodech #2

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Daniel Klein DT8 PRO-5
Výběr novinek na českém trhu začínáme levným modelem, která vsází zejména na podobnost s mnohem dražšími hodinkami. Zde ale bude standardní výbava, tedy měření aktivit, spánku a srdečního tepu. Hodinky se chlubí 500 ciferníky.HEUREKADaniel Klein DT8 PRO-5Cena od 1 495 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Liu Jo SWLJ193
Značka Liu se objevuje na trhu na nějakou dobu, ale stále mají hodinky poměrně vyšší cenu oproti konkurenci. Zde se nabízí kromě standardních možností i měření okysličení krve.HEUREKALiu Jo SWLJ193Cena od 3 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Liu Jo SWLJ200
Nabízí se i o něco levnější model Liu Jo SWLJ200, ale designově je velmi podobný, a to se dá říci i v případě funkcí. Výrobce se chlubí, že pochází z Itálie, což je asi vysvětlení pro vyšší cenu.HEUREKALiu Jo SWLJ200Cena od 2 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
MIBRO GS Explorer S
Do obchodů se dostává další verze MIBRO GS Explorer S, což jsou současně nejvybavenější hodinky z výběru novinek za poslední týden. Kromě AMOLED displeje se mohou chlubit integrovanou GPS s podporou duální frekvence. Na jedno nabití mají vydržet až 20 dnů.HEUREKAMIBRO GS Explorer SCena od 3 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
