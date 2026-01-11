Chytré hodinky Daniel Klein, Liu Jo a MIBRO s GPS: Novinky v obchodech #2

• 11. 1. 2026

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Daniel Klein DT8 PRO-5

Výběr novinek na českém trhu začínáme levným modelem, která vsází zejména na podobnost s mnohem dražšími hodinkami. Zde ale bude standardní výbava, tedy měření aktivit, spánku a srdečního tepu. Hodinky se chlubí 500 ciferníky.

22a758e4 3863 4c7c 9c6a e7d6f7b8d509 1600x1600x

Liu Jo SWLJ193

Značka Liu se objevuje na trhu na nějakou dobu, ale stále mají hodinky poměrně vyšší cenu oproti konkurenci. Zde se nabízí kromě standardních možností i měření okysličení krve.

35d31a6e 6b52 4495 82db 32b1a6c982a9 1600x1600x

Liu Jo SWLJ200

Nabízí se i o něco levnější model Liu Jo SWLJ200, ale designově je velmi podobný, a to se dá říci i v případě funkcí. Výrobce se chlubí, že pochází z Itálie, což je asi vysvětlení pro vyšší cenu.

47c11298 b972 4fca 961c 9306410be905 1600x1600x

MIBRO GS Explorer S

Do obchodů se dostává další verze MIBRO GS Explorer S, což jsou současně nejvybavenější hodinky z výběru novinek za poslední týden. Kromě AMOLED displeje se mohou chlubit integrovanou GPS s podporou duální frekvence. Na jedno nabití mají vydržet až 20 dnů.

Screenshot (4) 561x594x

