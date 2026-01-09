ASUS ROG XREAL R1: herní brýle s 240Hz micro-OLED displejem a prostorovým zvukem od Bose

Zdroj: Phone Arena
Společnost ASUS Republic of Gamers posouvá hranice herního zážitku na novou úroveň. Na veletrhu CES představí ROG XREAL R1 – první herní brýle na světě s micro-OLED displejem o obnovovací frekvenci 240 Hz. Tyto lehké, chytré brýle kombinují špičkový obraz, prostorový zvuk a vysokou mobilitu v jednom zařízení. Jsou navrženy pro integraci s ROG Ally i dalšími zařízeními a poskytují plnohodnotný virtuální displej nejen pro hraní, ale i pro sledování videí či práci na cestách.
Nové herní brýle ASUS ROG XREAL R1
ROG XREAL R1 používá 0,55″ micro-OLED displej od Sony s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080). Brýle nabízí široké zorné pole 57° a technologii 3DoF (tři stupně volnosti), díky které se obraz přirozeně pohybuje spolu s uživatelem. Funkce Anchor Mode umožňuje „připnout“ obraz do fyzického prostoru, zatímco sledování pohybu hlavy udržuje obsah stabilní před očima i při pohybu.
Rychlá odezva a vysoká kvalita obrazu
Brýle dosahují obnovovací frekvence 240 Hz s odezvou pouhých 2–3 ms, což je ideální pro hraní akčních titulů. Displej pokrývá 107 % barevného prostoru sRGB, má jas až 700 nitů a umožňuje digitální nastavení vzdálenosti čoček (IPD).
Vizuální pohodlí a adaptace na prostředí
Součástí konstrukce jsou ochromatická skla, která se automaticky přizpůsobují okolnímu osvětlení a úrovni soustředění. Kromě automatického režimu lze jas ručně nastavit ve třech úrovních. To umožňuje pohodlné sledování obsahu v různých světelných podmínkách od tmavých místností po slunné dny.
Zvuk od Bose pro prostorové audio
ASUS spojil síly se značkou Bose, aby zajistil kvalitní prostorový zvuk přímo ze zařízení. Tato integrace zaručuje vynikající audio zážitek bez potřeby sluchátek. Ať už budete hrát, sledovat filmy nebo streamovat obsah.
Konektivita a kompatibilita
Brýle ROG XREAL R1 se dodávají spolu s ROG Control Dockem, který nabízí 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4 a výstup USB-C. Lze je také připojit přímo k ROG Ally nebo jiným zařízením s USB-C rozhraním pro plug-and-play použití.
Speciální čip pro prostorovou úpravu obrazu
Uvnitř se nachází spatial co-processing čip X1, který umožňuje měnit velikost a vzdálenost virtuální obrazovky. Obraz lze tak přizpůsobit podle konkrétních potřeb.
Lehký design pro pohodlí při nošení
Brýle váží pouhých 91 gramů, takže je lze pohodlně nosit i delší dobu. Nastavení zobrazení lze spravovat přes ASUS DisplayWidget Center z PC nebo notebooku. Ovládání je intuitivní a přizpůsobené běžným i pokročilým uživatelům.
Dostupnost a cena
Brýle ASUS ROG XREAL R1 budou dostupné v první polovině roku po všechny regiony. Budou rovněž představeny na veletrhu CES 2026. Cena pro jednotlivé regiony bude oznámena později.
