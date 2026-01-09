ASUS ROG XREAL R1: herní brýle s 240Hz micro-OLED displejem a prostorovým zvukem od Bose

Společnost ASUS Republic of Gamers posouvá hranice herního zážitku na novou úroveň. Na veletrhu CES představí ROG XREAL R1 – první herní brýle na světě s micro-OLED displejem o obnovovací frekvenci 240 Hz. Tyto lehké, chytré brýle kombinují špičkový obraz, prostorový zvuk a vysokou mobilitu v jednom zařízení. Jsou navrženy pro integraci s ROG Ally i dalšími zařízeními a poskytují plnohodnotný virtuální displej nejen pro hraní, ale i pro sledování videí či práci na cestách.

Nové herní brýle ASUS ROG XREAL R1

ROG XREAL R1 používá 0,55″ micro-OLED displej od Sony s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080). Brýle nabízí široké zorné pole 57° a technologii 3DoF (tři stupně volnosti), díky které se obraz přirozeně pohybuje spolu s uživatelem. Funkce Anchor Mode umožňuje „připnout“ obraz do fyzického prostoru, zatímco sledování pohybu hlavy udržuje obsah stabilní před očima i při pohybu.

Rychlá odezva a vysoká kvalita obrazu

Brýle dosahují obnovovací frekvence 240 Hz s odezvou pouhých 2–3 ms, což je ideální pro hraní akčních titulů. Displej pokrývá 107 % barevného prostoru sRGB, má jas až 700 nitů a umožňuje digitální nastavení vzdálenosti čoček (IPD).

ASUS ROG XREAL R1 1024x576 1024x576x

Zdroj: Phone Arena

Vizuální pohodlí a adaptace na prostředí

Součástí konstrukce jsou ochromatická skla, která se automaticky přizpůsobují okolnímu osvětlení a úrovni soustředění. Kromě automatického režimu lze jas ručně nastavit ve třech úrovních. To umožňuje pohodlné sledování obsahu v různých světelných podmínkách od tmavých místností po slunné dny.

Zvuk od Bose pro prostorové audio

ASUS spojil síly se značkou Bose, aby zajistil kvalitní prostorový zvuk přímo ze zařízení. Tato integrace zaručuje vynikající audio zážitek bez potřeby sluchátek. Ať už budete hrát, sledovat filmy nebo streamovat obsah.

ROG XREAL R1 and Gaming Dock 1024x519 1024x519x

Zdroj: Phone Arena

Konektivita a kompatibilita

Brýle ROG XREAL R1 se dodávají spolu s ROG Control Dockem, který nabízí 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4 a výstup USB-C. Lze je také připojit přímo k ROG Ally nebo jiným zařízením s USB-C rozhraním pro plug-and-play použití.

Speciální čip pro prostorovou úpravu obrazu

Uvnitř se nachází spatial co-processing čip X1, který umožňuje měnit velikost a vzdálenost virtuální obrazovky. Obraz lze tak přizpůsobit podle konkrétních potřeb.

ASUS ROG XREAL R1 Features 1024x580 1024x580x

Zdroj: Phone Arena

Lehký design pro pohodlí při nošení

Brýle váží pouhých 91 gramů, takže je lze pohodlně nosit i delší dobu. Nastavení zobrazení lze spravovat přes ASUS DisplayWidget Center z PC nebo notebooku. Ovládání je intuitivní a přizpůsobené běžným i pokročilým uživatelům.

Dostupnost a cena

Brýle ASUS ROG XREAL R1 budou dostupné v první polovině roku po všechny regiony. Budou rovněž představeny na veletrhu CES 2026. Cena pro jednotlivé regiony bude oznámena později.

Zdroj: fonearena.com

