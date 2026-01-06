Webový Gmail přichází o schopnost fungovat jako klient pro jiné účty

Zdroj: Dotekomanie.cz
Samotná služba Gmail byla představena prvního dubna, takže si mnozí mysleli, že se jedná o propracovaný vtípek od Googlu, ale nakonec se z ní stala klíčová služba pro celý ekosystém. Dnes nabízí poměrně dobré nástroje nejen v případě ochrany, ale nabízí se i pokročilé integrace s jinými službami, dnes i s Gemini. I tak dnes přinášíme smutnou zprávu pro některé uživatele.
Konec POP3 a Gmailify
Samotná webová služba Gmail nabízí pokročilejší funkce, v rámci kterých můžete z jednoho prostředí odesílat e-maily i skrze alternativní služby, tedy i adresy. Na tom se nic nemění a stále je zde podpora pro odesílání z jiných adres. Bohužel končí ale možnost vybírání jiných e-mailových schránek pomocí protokolu POP3. Google na stránkách podpory stroze uvádí:
„Stahování e-mailů z účtů třetích stran do účtu Gmail pomocí protokolu POP už nebude podporováno.“
Pokud jste si tedy nechávali do jednoho účtu stahovat poštu z jiných adres přes POP3, tak o tuto funkci přijdete a nebude zde jakákoliv alternativa. Jedinou možností, jak zachovat přibližně toto chování, je nastavení na jiné adrese přímo přeposílání poštu na váš Gmail. Je ale otázka, jestli nastavení jiného e-mailu má ještě možnost, že po přeposlání smazat poštu v původní schránce. Pokud ne, časem dojde asi místo, pokud nemá neomezené. Případně se jednou za čas budete muset přihlásit a vše smazat.
Pokud jde o protokol IMAP, tak ten bude stále podporován u aplikaci pro Android, iPhone a iPad. Zde se nic nemění, ale v samotném webovém Gmailu nic takového nepřibude. Aby toho nebylo málo, Google ukončuje také funkci Gmailify, která umožňovala používat e-mailové adresy od Yahoo, AOL, Outlook, Hotmail a několika dalších přímo v prostředí Gmailu.
Stránky podpory uvádí, že k ukončení těchto služeb dojde v lednu 2026, ale samotné rozhraní webového Gmailu, případně jeho nastavení nic neuvádí, případně zde není jakékoliv upozornění. I tak je asi čas se podívat po nějaké alternativě nebo si zkontrolovat, co vše používáte v Gmailu na webu.
