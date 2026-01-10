Razer ukázal Project Motoko, sluchátka s kamerami pro AI

Zdroj: Razer
I v tomto roce bude pokračovat rozmach AI funkcí a služeb, ale i přes všechny schopnosti se dostáváme do momentu, kdy se výrobci pokusí narvat AI do každého produktu, který je k dispozici. Aktuálně se mnoho výrobců zaměřuje na chytré brýle, ale už se objevilo několik spekulací, že i sluchátka nabídnou pokročilejší AI schopnosti i díky kamerám. Své prvenství si nyní uzmula společnost Razer, která představila Project Motoko.
Razer Project Motoko
Na první pohled se jedná o běžná náhlavní sluchátka a vzhledem k samotnému výrobci byste soudili, že budou zaměřena na hráče. Project Motoko ale má něco navíc. Konkrétně na každé straně má kameru, která je navržena tak, aby viděla přesně to, co sám uživatel. V tomto případě ale nepůjde o natáčení POV záběrů jako u některých chytrých brýlí.
Kamery mají sloužit pro rozpoznávání prostředí, objektů i lidí. Vše je totiž napojeno na AI, respektive Razer uvádí, že lze využívat bez větších komplikací Gemini, ChatGPT i Grok. Dá se tedy říci, že v dalším produktu je k dispozici chytrý asistent. Zatímco u běžných sluchátek lze zadávat jen hlasové příkazy, případně mohou sloužit i pro překlad v reálném čase, zde se vše doplňuje o obraz.
Novinka nemá stanovenou cenu, ani neznáme přesné specifikace nebo podmínky používání. Jestli se tento projekt dostane do fáze reálného produktu, nevíme, ale je to možné. Otázkou je, jestli je zde zájem vůbec o tento styl propojení s AI.
Zdroj: gsmarena.com
