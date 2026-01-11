Efektivní řízení teploty v domácnosti je klíčové nejen pro komfort, ale také pro optimalizaci spotřeby energie. Aktuální technologické trendy směřují k automatizaci a vzdálenému ovládání topných systémů. V rámci právě probíhajícího výprodeje na Alza.cz lze nyní pořídit řadu prvků pro chytré vytápění, od centrálních termostatů po jednotlivé radiátorové hlavice, za výrazně nižší ceny. Níže přinášíme přehled zajímavých nabídek v jednotlivých kategoriích.
Chytré termostaty
Chytré termostaty představují centrální mozek pro řízení vytápění v celém objektu nebo jeho zónách. Umožňují nastavení časových harmonogramů, ovládání přes mobilní aplikaci odkudkoliv a často integrují funkce učení se zvykům domácnosti pro maximální úsporu. V nabídce jsou modely pro různé typy vytápění, včetně elektrického podlahového nebo vodního.
- AVATTO WT410-WH-3A-W Wifi for Electric heating (-36 %)
- RETLUX RSH 309 Smart teplotní senzor (-15 %)
- Meross Smart Wi-Fi Thermostat for Electric Underfloor Heating System (-20 %)
- MOES Smart ZigBee Thermostat, GA Water Floor Heating 5A, Gray (-30 %)
- ELEKTROBOCK Termostat PT741W-EI – bílý (-15 %)
- Tado Chytrý kabelový termostat X (Starter Kit) (-35 %)
Chytré termostatické hlavice s WiFi
Pro detailnější kontrolu teploty v jednotlivých místnostech jsou ideálním řešením chytré termostatické hlavice. Ty nahrazují klasické mechanické hlavice na radiátorech a umožňují zónové řízení. Díky konektivitě (WiFi, Zigbee, Matter) lze nastavit odlišné teploty pro ložnici, obývací pokoj či koupelnu přesně podle potřeby. Mnoho modelů také detekuje otevřené okno a automaticky pozastaví topení.
- SONOFF Zigbee Thermostatic Radiator Valve (-42 %)
- MOES TV-05 Smart Radiator Valve, Zigbee, White (-20 %)
- Eve Thermo Smart Radiator Valve – Matter compatible (-20 %)
- Tado° chytrá termostatická hlavice X , starter kit (-30 %)
- Meross Smart Thermostat Valve Starter Kit Apple HomeKit (-30 %)
- ELEKTROBOCK Termostatická hlavice HD13 (-10 %)
