Realme Pad 3: nový tablet střední třídy s 12 200 mAh baterií a 5G

Realme kromě nový mobilů představilo i další generaci tabletu, tedy konkrétně Realme Pad 3. Jedná se o více méně základní kousek, který zapadne mezi ty větší.
Slušný základ
Realme Pad 3 se chlubí 11,61palcovým displejem s podporou stylusu, který má vyšší rozlišení, ale maximální jas dosahuje jen na 550 nitů. O výkon se stará Dimensity 7300 Max, takže je jasné, že se jedná o zařízení střední třídy.
Samozřejmě se myslelo na multimediální využití, takže nesmí chybět větší počet reproduktorů, konkrétně jsou zde čtyři. K dispozici je i 5G verze. Všechny varianty mají baterii o kapacitě 12 200 mAh s podporou 45W nabíjení, což je slušná dávka energie. Na zadní straně je větší foto modul, který vypadá, jako by měl dva foťáky, ale ve skutečnosti je zde jen jeden. Navíc má jen 8 MPx.
Moc často se nestává, aby tablet střední třídy měl biometrické ověření, ale zde jsme se dočkali čtečky otisků prstů na straně. Realme Pad 3 začíná v přepočtu na cca 6 200 Kč, což není špatná cena na takový tablet.
Specifikace Realme Pad 3
- displej: 11,61 palců, LCD, 2800 × 2000 pixelů, 60/90/120 Hz, jas až 550 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7300 Max
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- operační systém: Android 16, realme UI 7.0
- foťáky:
- zadní: 8 Mpx
- přední: 8 Mpx
- čtečka otisků prstů na straně
- 4 reproduktory
- konektivita: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB-C
- baterie a nabíjení: 12200 mAh, 45W nabíjení
