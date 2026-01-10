Legion Pro Rollable nabízí tři úhlopříčky díky flexibilnímu displeji

Legion Pro Rollable nabízí tři úhlopříčky díky flexibilnímu displeji2026-01-09T18:10:47+01:00
• 10. 1. 2026#Ostatní

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ohební displeje se čím dál více stávají běžnou součástí produktových řad výrobců. Nejenže taková zařízení jsou v kategoriích mobilů, ale také lze najít notebooky s takovou konstrukcí, nebo spíše obří tablety. Další pomyslnou hranicí jsou rolovatelné displeje. Už jsme zde mělo několik konceptů u mobilů a také notebooků, ale stále se nejedná o standardní typ zařízení. Lenovo nyní ukazuje koncept Legion Pro Rollable.

Legion Pro Rollable

Na první pohled byste si řekli, že se jedná o běžný herní notebook, možná trochu robustnější a jasně orientovaný na hráče. V základu se nabízí 16palcový OLED displej s procesor Intel Core Ultra a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090, přičemž všemu napomáhá ještě Lenovo AI Engine+.

lenovo ces 26 lenovo legion pro rollable poc 2 720x500x lenovo ces 26 lenovo legion pro rollable poc 3 720x500x

Zdroj: Lenovo

Skutečné kouzlo tohoto zařízení se skrývá v displeji, který je rolovatelný a nabízí i mechanismus pro rozšíření. Díky tomu se zde nabízí tři úrovně. Základní má tedy 16 palců, pak je zde 21,5 palců a největší má 24 palců. Ačkoliv Legion Pro Rollable je designován pro hráče, asi by podobná konstrukce zaujala profesionály, kteří chtějí jen někdy více prostoru na displeji.

Legion3 899x575x lenovo ces 26 lenovo legion pro rollable poc 1 720x500x

Zdroj: Lenovo

Bohužel se zatím jedná o koncept a Lenovo jen ukazuje, co je možné vyrobit. Nemáme k dispozici přesnější specifikace, ani jestli se Legion Pro Rollable někdy dostane do prodeje. Rozhodně by se ale nejednalo o levný notebook, ale snad se čase dočkáme něčeho podobného na pultech obchodů.

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Předpovědi 2026: Apple iFold, chytré brýle, extrémní baterie

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat