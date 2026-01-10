Legion Pro Rollable nabízí tři úhlopříčky díky flexibilnímu displeji

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ohební displeje se čím dál více stávají běžnou součástí produktových řad výrobců. Nejenže taková zařízení jsou v kategoriích mobilů, ale také lze najít notebooky s takovou konstrukcí, nebo spíše obří tablety. Další pomyslnou hranicí jsou rolovatelné displeje. Už jsme zde mělo několik konceptů u mobilů a také notebooků, ale stále se nejedná o standardní typ zařízení. Lenovo nyní ukazuje koncept Legion Pro Rollable.
- Motorola zařadila nové doplňky do série Moto
- Motorola přináší elegantní hodinky Moto Watch
- Motorola Signature: Tenký mobil s 7 lety aktualizací a dobrou výbavou představen
- Razr Fold: První větší skládací telefon od Motoroly uveden
Legion Pro Rollable
Na první pohled byste si řekli, že se jedná o běžný herní notebook, možná trochu robustnější a jasně orientovaný na hráče. V základu se nabízí 16palcový OLED displej s procesor Intel Core Ultra a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090, přičemž všemu napomáhá ještě Lenovo AI Engine+.
Skutečné kouzlo tohoto zařízení se skrývá v displeji, který je rolovatelný a nabízí i mechanismus pro rozšíření. Díky tomu se zde nabízí tři úrovně. Základní má tedy 16 palců, pak je zde 21,5 palců a největší má 24 palců. Ačkoliv Legion Pro Rollable je designován pro hráče, asi by podobná konstrukce zaujala profesionály, kteří chtějí jen někdy více prostoru na displeji.
Bohužel se zatím jedná o koncept a Lenovo jen ukazuje, co je možné vyrobit. Nemáme k dispozici přesnější specifikace, ani jestli se Legion Pro Rollable někdy dostane do prodeje. Rozhodně by se ale nejednalo o levný notebook, ale snad se čase dočkáme něčeho podobného na pultech obchodů.
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Herní výbava za zlomek ceny: Velký výprodej zlevnil volanty, křesla a stoly až o 50 %
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře