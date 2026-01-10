Češi čelili v roce 2025 více než 100 milionům kyberútoků. Hlavní roli hrála manipulace a umělá inteligence

Zdroj: Pixabay
Počet zablokovaných kybernetických útoků v České republice přesáhl v roce 2025 hranici 100 milionů. Podle telemetrických dat společnosti Gen, která stojí za produkty jako Avast, AVG, Norton či CCleaner, čelil každý čtvrtý Čech nějaké formě kyberhrozby. Míra rizika 25 % je lehce nad celosvětovým průměrem (24 %), což ukazuje na vysokou zranitelnost českých uživatelů.
Nejčastější hrozby: manipulace, podvody a falešné reklamy
Kyberzločinci v roce 2025 výrazně sázeli na sociální inženýrství – tedy psychologické a emoční manipulace, které mají oběť přimět k neuváženým krokům. Nejčastější útoky cílily na získání peněz, hesel či přístupu k zařízení uživatele.
Scam, malvertising a falešné výzvy k akci
Mezi nejčastější hrozby patřily:
- Scam útoky, které z uživatele lákají citlivé informace či finance.
- Malvertising – škodlivé reklamy maskované jako běžná inzerce.
- ClickFix – výzvy k falešné opravě systému, kdy uživatel sám provede škodlivou akci.
- FakeCaptcha – podvodné ověřovací formuláře, které zneužívají důvěru uživatelů.
Falešná technická podpora a síť podvodných lékáren
V českém prostředí se rozšířily i podvody s falešnou technickou podporou. Útočníci se snaží obětem namluvit, že jejich zařízení má problém, a nabízejí „řešení“, jehož skutečným cílem je získání hesel, údajů nebo přímého přístupu k počítači.
5000 falešných lékáren zasáhlo i Česko
Výzkumníci společnosti Gen zároveň odhalili více než 5000 falešných online lékáren, které nabízely zejména léky na předpis, jako jsou antibiotika, přípravky na erektilní dysfunkci nebo hubnutí. Česko se v žebříčku nejvíce postižených zemí umístilo na 13. místě.
Rok 2025: Umělá inteligence v rukou útočníků
Největší proměnou roku 2025 je masivní nasazení umělé inteligence ze strany útočníků. AI jim umožňuje:
- tvořit realistické phishingové e-maily a deepfaky,
- automatizovat a personalizovat útoky,
- efektivně manipulovat oběť tak, aby sama provedla škodlivý krok.
Kyberútoky se již nesoustředí primárně na zařízení, ale na samotné uživatele. Útočníci vědí, že nejslabším článkem systému je člověk, a staví své strategie právě na manipulaci, důvěře a sociálním tlaku.
