OpenAI spouští GPT Health, nový způsob, jak mít přehled o svém zdraví díky umělé inteligenci

Zdraví je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledávají konverzaci s ChatGPT. Každý týden se na něj obrací více než 230 milionů lidí s otázkami týkajícími se zdraví, životního stylu nebo výsledků lékařských vyšetření. Nový nástroj ChatGPT Health nabízí bezpečný a oddělený prostor, kde je možné propojit vlastní zdravotní informace s inteligencí modelu ChatGPT. Výsledkem je personalizovaná podpora, která pomáhá lidem lépe se orientovat ve vlastním zdravotním stavu, připravit se na návštěvu lékaře nebo pochopit doporučení, která by jinak mohla být složitá a nejasná.
ChatGPT Health: váš AI osobní lékař
ChatGPT Health je navržen s důrazem na soukromí, bezpečnost a kontrolu nad vlastními daty. Všechny zdravotní konverzace jsou uloženy odděleně od běžných chatů a chráněny další vrstvou zabezpečení. Tento specializovaný prostor má vlastní paměť a oddělené zpracování dat. To znamená, že informace z oblasti zdraví se nikdy nevracejí do hlavních chatů, a běžné konverzace mimo Zdraví k nim nemají přístup.
Navíc se tyto zdravotní interakce nepoužívají pro trénink modelu, čímž je zajištěno, že soukromí zůstává chráněno i z hlediska budoucího vývoje. Samozřejmostí je šifrování všech dat při přenosu i při uložení a možnost kdykoli odstranit nebo odpojit připojené aplikace či konverzace.
Propojení s aplikacemi a zdravotními záznamy
Velkou výhodou ChatGPT Health je možnost propojit různé zdroje dat, které se týkají zdraví a wellness. Dnes jsou tyto informace často rozptýleny napříč aplikacemi, portály, nositelnými zařízeními a lékařskými zprávami například ve formátu PDF. ChatGPT Health umožňuje tato data bezpečně centralizovat a využít je při vytváření odpovědí na základě konkrétního zdravotního kontextu.
Mezi podporované nástroje patří například Apple Health, MyFitnessPal, Function, Weight Watchers, AllTrails, Peloton nebo přímé napojení na elektronické zdravotní záznamy, aktuálně pouze v rámci USA. Připojení je vždy dobrovolné, a to i v případě, že už aplikace používáme mimo oblast Zdraví. Každé propojení je doprovázeno vysvětlením, jaké údaje může aplikace sdílet a jak s nimi bude zacházeno.
Jak může ChatGPT Health pomoci
ChatGPT Health není určen k nahrazení lékařské péče. Neprovádí diagnostiku ani nenahrazuje lékaře. Slouží jako průvodce, který nám má pomoct lépe pochopit informace, které nám byly sděleny, připravit se na důležité konzultace s lékařem nebo sledovat dlouhodobé vzorce vývoje, například u cholesterolu, krevního tlaku, hmotnosti nebo spánku.
Můžeme například požádat o vysvětlení výsledků krevních testů, vytvořit si seznam otázek na příští návštěvu lékaře nebo požádat o shrnutí zdravotní zprávy, kterou jsme nahráli. ChatGPT nám také může pomoci s plánováním stravy, cvičení nebo meditace na základě propojených aplikací.
Lékařsky ověřený přístup
Na vývoji ChatGPT Health se podílelo více než 260 lékařů z více než 60 zemí a napříč různými odbornými specializacemi. Tito odborníci poskytli stovky tisíc příkladů zpětné vazby a pomohli vytvořit hodnoticí rámec HealthBench, který zajišťuje, že odpovědi odpovídají klinickým standardům. Tento rámec nehodnotí odpovědi podle jednoduchých kritérií typu správně/špatně, ale podle toho, jak by je v praxi hodnotili lékaři. Tedy podle bezpečnosti, srozumitelnosti, vhodnosti dalšího postupu a přihlédnutí k individuálnímu kontextu.
Jak začít s ChatGPT Health
Přístup k ChatGPT Health je zatím dostupný pro omezenou skupinu uživatelů. Pokud máte zájem, můžete se přihlásit do pořadníku. Až bude přístup povolen, najdeme Zdraví jako samostatnou sekci v postranní nabídce ChatGPT. Následně můžeme připojit své aplikace nebo nahrát zdravotní soubory, čímž začneme vytvářet personalizovaný prostor přizpůsobený přímo nám.
Konverzace ve Zdraví se chovají stejně jako běžné chaty, ale odpovědi jsou bohatší o kontext, který sami poskytneme. Uživatel může také přidat pokyny, co by měl model zohledňovat, například vyhnutí se určitým tématům nebo specifický styl odpovědí.
