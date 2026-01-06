Realme 16 Pro 5G a 16 Pro+ 5G: Dva nové telefony střední třídy se 7000mAh bateriemi

Realme 16 Pro 5G a 16 Pro+ 5G: Dva nové telefony střední třídy se 7000mAh bateriemi2026-01-06T16:00:22+01:00
• 6. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

Realme pokračuje v představování poměrně zajímavých mobilů střední třídy. Dnešní novinky Realme 16 Pro 5G a Realme 16 Pro+ 5G sice nevsází na nejvýkonnější procesory na trhu, i tak mají co nabídnout.

Realme představilo NARZO 90 5G a 90x 5G, levné a zajímavé mobily

Realme 16 Pro 5G a Realme 16 Pro+ 5G

Obě novinky mají některé specifikace společné, jako je například kapacita baterie. Konkrétně se nabízí 7000 mAh s podporou 80W nabíjení a i displeje mají stejnou úhlopříčku, rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. I maximální jas u obou dosahuje na hodnotu 6500 nitů. Jen se tedy nejedná o identické panely, zejména v oblasti ochrany.

realme 16 Pro 5G 1024x704 1024x704x

Realme 16 Pro 5G; Zdroj: Realme

Fotografická výbava je takřka stejná, jen tedy Realme 16 Pro+ 5G má periskopický senzor s rozlišením 50 MPx. Nechybí stereo reproduktory a certifikace IP69K, díky čemuž vydrží oba smartphony vyšší tlak i teplotu vody. Kde jde ale vidět větší rozdíl, jsou samotné procesory. Zatímco Realme 16 Pro 5G má Dimensity 7300, tak Realme 16 Pro+ 5G se může chlubit novinkou Snapdragon 7 Gen 4.

realme 16 Pro Plus 5G 1024x703 1024x703x

Realme 16 Pro+ 5G; Zdroj: Realme

Pokud tedy nutně nevyžadujete periskopický snímače se zoomem a novější procesor, Realme 16 Pro 5G bude dostačovat. Co se týče ceny, tak základní model z těchto novinek začíná na ceně cca 7 300 Kč, Realme 16 Pro+ 5G pak startuje na cca 9 200 Kč. O dostupnosti na českém trhu vás budeme informovat, ale očekáváme, že k nám novinky zamíří až za pár týdnů nebo měsíců.

Specifikace

realme 16 Pro 5G realme 16 Pro+ 5G
displej 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů, 144 Hz OLED, jas až 6500 nitů, ochranné sklo AGC DT star D+ 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů, 144 Hz OLED, jas až 6500 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i
procesor MediaTek Dimensity 7300 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
RAM 8/12 GB 8/12 GB
úložiště 128/256 GB 128/256 GB
Operační systém Android 16, realme UI 7.0 Android 16, realme UI 7.0
Dual SIM Dual SIM (nano + nano) Dual SIM (nano + nano)
Foťáky zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS), 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2); přední: 50 Mpx (f/2.4) zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS), 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2), 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3,5× zoom); přední: 50 Mpx (f/2.4)
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C
rozměry a hmotnost 162,60 × 77,60 × 7,75 / 7,79 mm, 192 gramů 162,45 × 76,27 × 8,49 / 8,09 mm, 203 / 198 gramů
baterie a nabíjení 7000 mAh, 80 W nabíjení 7000 mAh, 80 W nabíjení

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat