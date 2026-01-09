JBL představuje novou generaci sluchátek pro sportovce i milovníky kvalitního poslechu

Zdroj: Engadget
Společnost JBL odhalila na veletrhu CES 2026 v Las Vegas celou řadu nových sluchátek, která cílí na široké spektrum uživatelů – od sportovních nadšenců až po milovníky špičkového zvuku. Hlavní pozornost přitahuje inovovaná série JBL Endurance a nové modely řady Sense, které přinášejí nejen vylepšený zvuk, ale i dlouhou výdrž, komfort a technologii OpenSound pro větší vnímání okolí.
Sluchátka JBL Endurance: Na sport i každodenní nošení
Endurance Zone: Sluchátka, která slyší i okolí
Model Endurance Zone je zřejmě nejpokročilejší ze všech novinek. Nabízí až 32 hodin výdrže, rychlé nabíjení a technologii OpenSound, která směruje zvuk do uší, aniž by uzavírala zvukovod. Díky tomu slyšíte nejen hudbu, ale i okolní dění – ideální při tréninku venku nebo v posilovně. Kromě toho nabízí stabilní uchycení pomocí háčků, odolnou konstrukci a multipoint připojení. Cena činí 180 dolarů a dostupnost je plánována na leden.
Endurance Peak 4: Maximální výdrž až 48 hodin
Sluchátka Endurance Peak 4 nenabízejí OpenSound, ale zaujmou nejdelší výdrží baterie – až 48 hodin včetně nabíjecího pouzdra. Jsou ideální pro dlouhé tréninky, výlety nebo každodenní poslech bez častého nabíjení. Cena je 130 dolarů, dostupná budou rovněž v průběhu ledna.
Endurance Pace: OpenSound za dostupnou cenu
Pro ty, kdo chtějí vyzkoušet technologii OpenSound za nižší cenu, je tu model Endurance Pace. Sluchátka stojí pouze 90 dolarů, výdrž baterie se však zastavuje na 10 hodinách, protože model neobsahuje nabíjecí pouzdro. I tato varianta bude dostupná od ledna.
Endurance Run 3: Klasika s kabelem za minimum
Model Endurance Run 3 je pak určen pro nenáročné uživatele a nabízí drátové provedení – buď s USB-C, nebo 3,5mm jackem. Ceny se pohybují mezi 25 a 35 dolary. Na trh dorazí v únoru.
JBL Sense: Pro náročné uši i každodenní komfort
Sense Pro: Prostorový zvuk a bezdrátové nabíjení
Prémiový model JBL Sense Pro cílí na audiofily. Nabízí technologii OpenSound, podporu prostorového zvuku, výdrž až 38 hodin včetně bezdrátového nabíjení a čtyři mikrofony pro kvalitní hovory. Nechybí ani vylepšené měniče a algoritmus pro zvýraznění basů. Cena těchto sluchátek je 200 dolarů, na trh dorazí v březnu.
Sense Lite: Lehkost na celý den
Model Sense Lite se vyznačuje ultralehkým designem pro celodenní nošení. Stejně jako Pro verze využívá OpenSound, nabízí dotykové ovládání a 32 hodin výdrže. Cena je stanovena na 150 dolarů, dostupnost je plánována na březen.
JBL Soundgear Clips: Stylová novinka s uchycením na ucho
Zcela nový model Soundgear Clips nabízí neotřelý design s klipem za uši, metalickým odstínem a průsvitným provedením. Technologie OpenSound Air-Conduction umožňuje vnímat hudbu i okolí zároveň. Sluchátka nabízí 32 hodin výdrže a rychlé nabíjení. Cena je 150 dolarů, do prodeje půjdou rovněž v březnu.
Zdroj: engadget.com
