Poco M8 Pro 5G: Nový telefon střední třídy s lákavým displejem a rychlým nabíjením

Zdroj: Poco
Kromě standardního modelu Poco M8 5G jsme se dočkali uvedení ještě Poco M8 Pro 5G, tedy vybavenější verzi, která i tak míří do střední třídy. Má se čím chlubit.
Poco M8 5G představeno, láká na displej a tenkost
O něco lepší výbava
U těchto modelů většinou vyčnívá několik parametrů. Poco M8 Pro 5G se může chlubit displejem s vysokým jasem, rozlišením a také obnovovací frekvencí. Kromě toho se zde nabízí baterie o kapacitě 6500 mAh, což je i tak na dnešní dobu lehký nadprůměr. Bonusem je podpora pro 100W nabíjení.
Mobilu nechybí odolnost vůči vodě a prachu, stejně tak i stereo reproduktory nebo infra port. Zadní strana, i přes masivní foto modul, obsahuje jen dva snímače. Hlavní 50MPx má již optickou stabilizaci obrazu a je škoda, že sekundární ultra širokoúhlý má jen 8MPx rozlišení. O výkon se zde již stará novější procesor Snapdragon 7s Gen 4, jen má k dispozici relativně pomalé operační paměti a také úložiště.
Někde se ale šetřit muselo a celkově Poco M8 Pro 5G vypadá jako dobře vybavený mobil střední třídy. Základní verze vychází v přepočtu přibližně na 8 500 Kč.
Specifikace Poco M8 Pro 5G
- displej: 6,83 palců, 2772×1280 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 3200 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- 6/8 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
- Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP65, IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H
- 5G (n1|n3|n5|n8|n28|n40|n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I + B1C | Galileo: E1, USB Type-C
- rozměry: 163,34 × 78,31 × 8,31 mm; 205,9 gramů
- baterie: 6500 mAh + 100W
