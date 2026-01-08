Poco M8 Pro 5G a Poco M8 5G přichází do Česka, cena startuje na 5 999 kč

Zdroj: Poco

Někdy musíme čekat týdny nebo i měsíce, než se nějaká novinka ze zahraničí dostane na náš trh. Po představení novinek Poco M8 Pro 5G a Poco M8 5G v Indii nás krátce na to informovalo české zastoupení, že oba mobily zamíří na český trh.

„Po vstupu do prémiového segmentu s řadou F8 značí řada POCO M další výrazný krok vpřed,“ uvedl Kang Lou, Senior Product Marketing Manager a mluvčí POCO Global. „Spojením kompaktního provedení, kvalitního audiovizuálního zážitku, dlouhé výdrže baterie a vysoké odolnosti je řada M navržena tak, aby nabídla špičkovou zábavu pro každodenní používání.“

Poco M8 Pro 5G a Poco M8 5G

Obě novinky jsou oficiálně od dnešního dne dostupné na českém trhu. Na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi jde navíc využít i speciální zaváděcí akci, díky které dostanete slevu na oba mobily. Akce trvá ale jen do 25 ledna.

520d0bd2f01018dd5a5132797ec24f00 1600x1600x 885a9f078c0020a2fbcb8276403dcd05 1600x1600x

POCO M8 5G a POCO M8 Pro 5G; Zdroj: Poco

Poco M8 5G se nabízí zatím jen v konfiguraci s 8 GB operační paměti a 256GB úložištěm. Mobil je dostupný v barvách černá, stříbrná a zelená. Běžná cena je nastavena na 5 999 Kč, ale nyní jde mobil dočasně zakoupit za 5 399 Kč.

Poco M8 Pro 5G je dostupný ve stejných barvách, ale nabízí se dvě konfigurace. Verze s 8GB RAM a 256GB úložištěm je dostupná za 8 599 Kč, se slevou cena vychází na 7 299 Kč. Verze s 12 GB RAM a dvojnásobným prostorem pro data má nastavenou cenu na 9 999 Kč. I zde je možné mobil zakoupit se slevou za 8 999 kč.

Specifikace

Poco M8 Pro 5G Poco M8 5G
displej 6,83 palců, 2772×1280 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 3200 nitů 6,77 palců, 2392×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 3200 nitů
procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6/8 GB LPDDR4X
úložiště 128/256 GB UFS 2.2
Operační systém Android 15, Xiaomi Hyper OS 2
Dual SIM Hybrid Dual SIM
Foťáky
  • zadní: 50 Mpx (OIS)
    • 8 Mpx (ultraširokoúhlý)
  • přední: 32 Mpx
  • zadní: 50 Mpx
    • 2Mpx, hloubka ostrosti
  • přední: 20 Mpx
Zabezpečení čtečka otisků prstů v displeji
Zvuk stereo
Odolnost IP65, IP66, IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H IP65, IP66, MIL-STD-810H
Konektivita 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, USB-C
rozměry a hmotnost 163,34 × 78,31 × 8,31 mm, 205,9 gramů 164 × 75,42 × 7,35 mm, 211 gramů
baterie a nabíjení 6500 mAh, 100W 5520 mAh, 45W

Zdroj: Tisková zpráva

