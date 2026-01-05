Honor Power 2: Mobil s baterií 10 080 mAh míří na trh, láká i odolností a displejem

• 5. 1. 2026#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Honor se snaží čím dál více zaujmout svými mobily, které nabízí vskutku velké kapacity baterií. Nedávno jsme vás informovali o dvou novinkách, které mají navíc i aktivní chlazení. Dnes zde máme pomyslný běžný mobil s monstrózní kapacitou baterie, Honor Power 2.

Odolnost i displej

Stejně jako minulá generace, i Honor Power 2 posouvá hranice o kousek dál. V útrobách má totiž kapacitu 10 080 mAh. Samozřejmě se jedná o nový typ uhlíkovo-křemíkové baterie. Je zde i podpora pro 80W nabíjení, ale bezdrátovou technologii zde nehledejte. I tak má mobil tloušťku jen 7,98 mm a hmotnost 216 gramů, což je na takovou dávku energie velmi málo.

Zdroj: Honor

Ostatní specifikace jsou také velmi dobré, byť se tedy nejedná o top model. O výkon se stará Dimensity 8500 Elite. Na zadní straně jsou vidět tři snímače, ale i tak ve specifikacích jsou uvedeny jen dva, kde hlavní má 50MPx rozlišení s optickou stabilizací obrazu. Jeden je asi jen doprovodný, s kterým se nedá standardně fotit.

Honor Power 2 mimo jiné splňuje certifikaci IP69K, takže odolá velmi náročným podmínkám. Co ještě stojí za zmínku, je displej, jelikož Honor uvádí, že může dosahovat až na 8000 nitů (lokálně). Celkově se jedná o ukázku, co je dnes možné vyrobit. Jestli novinka přijde do Evropy, není jisté. Jsou zde ještě nějaké komplikace kolem certifikací pro náš trh, ale v tomto roce by se to mohlo změnit.

Honor Power 2 má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 8 000 Kč (bez daně a dalších poplatků). Evropská cena by se případně pohybovala 10 500 Kč-

Specifikace Honor Power 2

  • displej: 6,79 palců AMOLED, 2640 × 1200 pixelů, 120 Hz, až 8000 nitů
  • procesor: MediaTek Dimensity 8500 Elite, 8 jader
  • RAM: 12 GB LPDDR5x
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: MagicOS 10 (Android 16)
  • Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.88, OIS)
      • 5 Mpx (širokoúhlý)
    • přední: 16 Mpx (f/2.45)
  • stereo
  • IP69K
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 162,1 × 76,3 × 7,98 mm, 216 gramů
  • baterie a nabíjení: 10 080 mAh, 80 W nabíjení

Zdroj: gizmochina.com/2026/01/05/honor-power-2-10080mah-battery-launch-specs-price/

