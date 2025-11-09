Google vylepšuje NotebookLM na Androidu: nově nabízí studijní kartičky a kvízy poháněné umělou inteligencí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Společnost Google tento týden oznámila výrazné vylepšení své vzdělávací aplikace NotebookLM, která nyní nabízí nové funkce pro efektivní učení. Po debutu na webu v září nyní přicházejí AI generované studijní kartičky a kvízy také do mobilní aplikace pro Android a iOS. NotebookLM se tak stává ještě užitečnějším pomocníkem pro studenty, samouky i profesionály.
NotebookLM kartičky a kvízy na míru – nově i na mobilu
NotebookLM nyní umožňuje uživatelům vytvářet plně přizpůsobitelné studijní kartičky a kvízy, které pomáhají zapamatovat si důležité pojmy, data a klíčové koncepty. Umělá inteligence Googlu (nejnovější modely Gemini) analyzuje zadané zdroje – ať už dokumenty, odkazy z webu nebo třeba videa z YouTube – a na jejich základě vytvoří personalizovaný studijní obsah.
Uživatelé si mohou nastavit téma, obtížnost a počet otázek, a dokonce i určit, které zdroje mají být pro daný test použity. Vše probíhá v rámci Studio záložky, kde se nově objevuje intuitivní celoplošné rozhraní pro studium, podobné populárním aplikacím jako Quizlet.
Vylepšený chatbot a širší paměť konverzace
Součástí aktualizace je také zlepšení výkonnosti integrovaného chatbota, který nyní zvládá delší kontext a pamatuje si předchozí části rozhovoru až šestkrát déle než dříve. Díky čtyřnásobně většímu kontextovému oknu a až 50% vyšší kvalitě odpovědí je komunikace s aplikací přirozenější a hlubší.
Proč NotebookLM stojí za pozornost?
NotebookLM je vlajková loď Googlu v oblasti vzdělávání a učení pomocí AI. Mobilní aplikace byla sice spuštěna už v květnu 2025, ale dlouho zaostávala za webovou verzí. Tato aktualizace však přináší zásadní srovnání funkcí mezi platformami a konečně umožňuje mobilním uživatelům využívat naplno potenciál aplikace. Nový přístup spojuje výhody klasického studia s výpočetní silou AI – vše v intuitivním a barevně vyladěném rozhraní, které je plně optimalizované pro mobilní zařízení.
