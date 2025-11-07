Mapy od Seznamu dostávají nové možnosti výletů a úpravy mapy

Mapy od Seznamu dostávají nové možnosti výletů a úpravy mapy
2025-11-07T07:00:27+01:00
• 7. 11. 2025#Android #iOS

Zdroj: Mapy.com

Seznam.cz postupně mění svou mapovou službu a snaží se ji dostat na mezinárodní trh, i prostřednictvím nové adresy a názvu – mapy.com. I tak se dočkáváme nových funkcí, a dnes zde máme dvě novinky.

Nejen výlety

V první řadě zde máme nové možnosti plánování výletů. Jak společnost informuje skrze své příspěvky, do plánovače výletů se dostávají nové možnosti pro pěší, i pro cyklisty. Konkrétně pěší nově mohou nastavit výlet pro běh a sportovní kočárek. Naopak na cyklisty zde čeká i sportovní koloběžka a gravel.

Pokud ale nepatříte mezi takto sportovně naladěné uživatele, je zde i další novinka. Ta se týká přímo úpravy zobrazení samotné mapy. Nově jsou zde modrošedé zóny, které reprezentují oblast pro pěší. Není to ale jediná úprava a například červené křížky značí omezení vstupu chodcům i cyklistům a šedé úseky pak značí omezení vjezdu autům.

vychytavky mapovy klic v4 800x453x

Zdroj: Mapy.com

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Recenze Apple Watch Series 11 a Google Pixel Watch 4: Vyplatí se upgrade?

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat