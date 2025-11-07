Mapy od Seznamu dostávají nové možnosti výletů a úpravy mapy

Zdroj: Mapy.com
Seznam.cz postupně mění svou mapovou službu a snaží se ji dostat na mezinárodní trh, i prostřednictvím nové adresy a názvu – mapy.com. I tak se dočkáváme nových funkcí, a dnes zde máme dvě novinky.
Nejen výlety
V první řadě zde máme nové možnosti plánování výletů. Jak společnost informuje skrze své příspěvky, do plánovače výletů se dostávají nové možnosti pro pěší, i pro cyklisty. Konkrétně pěší nově mohou nastavit výlet pro běh a sportovní kočárek. Naopak na cyklisty zde čeká i sportovní koloběžka a gravel.
Pokud ale nepatříte mezi takto sportovně naladěné uživatele, je zde i další novinka. Ta se týká přímo úpravy zobrazení samotné mapy. Nově jsou zde modrošedé zóny, které reprezentují oblast pro pěší. Není to ale jediná úprava a například červené křížky značí omezení vstupu chodcům i cyklistům a šedé úseky pak značí omezení vjezdu autům.
Zdroj: Tisková zpráva
