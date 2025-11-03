Podle studie Googlu Android blokuje o 58 % více spamových a podvodných SMS než iOS

V rámci měsíce kybernetické bezpečnosti zveřejnil Google ve spolupráci s YouGov zajímavou studii, která porovnává množství nevyžádaných zpráv mezi uživateli Androidu a iOS. Výsledky jasně hovoří ve prospěch Androidu a ještě výrazněji ve prospěch majitelů telefonů Pixel.

Android poráží iOS v ochraně proti spamu

Studie byla založena na odpovědích více než 5 000 uživatelů chytrých telefonů ze Spojených států, Indie a Brazílie. Analýza se zaměřila na období sedmi dnů před uskutečněním dotazníku a přinesla následující klíčové výsledky:

  • Uživatelé Androidu měli o 58 % vyšší šanci, že neobdrží žádnou podvodnou nebo spamovou zprávu, než uživatelé iOS.
  • Majitelé zařízení Pixel dokonce dosáhli o 96 % vyšší pravděpodobnosti, že nebudou obtěžováni spamem, než uživatelé iPhonů.
  • Naproti tomu uživatelé iOS měli o 65 % vyšší šanci, že během týdne obdrží tři nebo více podvodných zpráv.
android spam 1532x762x

Zdroj: 9to5google

V čem spočívá úspěch Androidu?

Google vysvětluje výsledek kombinací několika bezpečnostních funkcí:

  • kontinuální bezpečnostní kontroly RCS (Rich Communication Services),
  • AI algoritmy pro rozpoznávání spamu a phishingu,
  • integrované spamové filtry v aplikacích Zprávy a Telefon.

Zajímavostí je, že Google dokázal výrazně zlepšit bezpečnost i přesto, že RCS platforma byla v počátcích považována za náchylnou ke spamu. Dnes ale představuje moderní standard chráněné komunikace především díky zásahům Googlu.

Závěry výzkumu podporuje i nezávislá analýza Leviathan Security Group, která označila telefony Pixel za nejodolnější vůči podvodným zprávám a hovorům v porovnání s aktuálními modely od Apple, Samsungu a Motoroly.

Studie ukazuje, že volba systému a konkrétního zařízení může mít výrazný dopad na digitální bezpečnost. I když žádná platforma není stoprocentně imunní, Android (zejména s podporou Googlu a AI) se v oblasti prevence spamu a podvodů posunul na čelo.

Zdroj: 9to5google.com

