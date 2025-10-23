T-Mobile představuje vánoční nabídku, první část

Zdroj: T-Mobile
Ještě neskončil říjen a máme zde prvního mobilního operátora s vánoční nabídkou. Respektive T-Mobile představuje první fázi a zajisté se dočkáme ještě dalších novinek a bonusů.
„V předvánočním čase i o Vánocích mají být všichni spolu, ve spojení s těmi nejbližšími. Jako každý rok jsme tu pro naše zákazníky – neviditelný, ale silný parťák, na kterého se mohou spolehnout, a který vždy přináší něco navíc. Pomůže jim s nákupem dárků, zpříjemní společně strávený čas, potěší originálním vánočním dárkem i službami zdarma a umožní být ve spojení s těmi, kteří s námi nemohou být fyzicky. Protože o Vánocích nemá být nikdo sám. Věříme, že letošní nabídka udělá všem našim zákazníkům radost, vyloudí jim úsměv na tváři a umožní jim užít si kouzelné chvíle #MeziSvými,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.
Vánoce u T-Mobile
Sice představení vánoční nabídky je nyní, ale sama o sobě odstartuje až 1. listopadu. Operátor láká na akce a slevy kolem mobilních telefonů a různých zařízení, přičemž součástí budou dotace na nové mobily až do výše osmi tisíc korun. Tentokrát budete moci využít zvýhodnění na mobil i v rámci tarifů pro pevné připojení k internetu, až 5000 Kč.
T-Mobile si také nachystal 50% slevu na datový balíček 24 GB na 6 nebo 12 měsíců. Zde bude také akce 100Gigové Vánoce, kdy k aktivnímu balíčku s měsíční obnovou 20+5 GB získají klienti dalších 75 GB v mobilní aplikaci.
I tentokrát budou moci zákazníci operátora vyzvednout dárky v kamenných prodejnách. Čeká na ně horký nápoj a nově také speciální čokoládové mikulášské překvapení. Skrze aplikaci jde také v prodejně získat magentový termohrneček. V aplikaci mimo jiné bude také adventní kalendář s dalšími dárky. Nebudou chybět i soutěže, například o zájezdy.
