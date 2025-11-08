Fitbit Labs testuje detekci neobvyklých zdravotních trendů a studii hypertenze s hodinkami Pixel Watch 3

Zdroj: FitBit
Společnost Fitbit pod hlavičkou Googlu rozšiřuje své ambice v oblasti digitálního zdraví. V rámci nové iniciativy Fitbit Labs se rozbíhají dvě výzkumné aktivity: Unusual Trend Detection (detekce neobvyklých zdravotních trendů) a Hypertension Study Lab, zaměřená na včasné rozpoznání vysokého krevního tlaku pomocí hodinek Pixel Watch 3.
Pixel Watch 3 jako nástroj pro prevenci vysokého krevního tlaku
V rámci nové laboratorní studie se Fitbit snaží identifikovat časné známky hypertenze na základě dat ze senzorů v chytrých hodinkách Pixel Watch 3. Tato studie se týká výhradně letošního modelu Pixel Watch 3 a je prozatím určena pouze pro uživatele ve Spojených státech.
Fitbit hledá až 10 000 dobrovolníků, kteří budou nosit své hodinky po dobu 180 dní při běžném životě. Část účastníků obdrží také ambulantní tlakoměr (ABPM), který si nasadí na 24 hodin. Po jeho vrácení získají účastníci dárkovou kartu v hodnotě 25 dolarů jako odměnu za účast na výzkumu.
Google upozorňuje, že v průběhu studie může dojít k mírnému a dočasnému zkrácení výdrže baterie, avšak zařízení by mělo i nadále vydržet celý den na jedno nabití.
Je důležité dodat, že nasbíraná data nebudou použita k individuální zdravotní diagnostice. Slouží čistě k vývoji a ověřování algoritmů strojového učení.
Unusual Trend Detection: Varování před odchylkami v tělesných údajích
Další novinkou je experimentální funkce, která má uživatelům poskytovat včasné upozornění na neobvyklé výkyvy v jejich zdravotních metrikách. Cílem není stanovit diagnózu, ale upozornit na možné změny, které stojí za zaznamenání.
Uživatelé budou moci zaznamenávat možné příčiny či příznaky, získat doporučení na odpočinek nebo regeneraci a být informováni, když se jejich metriky vrátí do běžného režimu Opět platí, že nejde o medicínské doporučení, ale o součást výzkumu, který může v budoucnu vést k proaktivnímu zdraví díky nositelným technologiím. Zájemci o studii mohou navštívit sekci Fitbit Labs v aplikaci pro Android a přihlásit se podle stanovených pokynů.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
WhatsApp v EU zavádí podporu pro zprávy z jiných aplikací
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře