Vodafone Vánoce: Druhé zařízení za 1 Kč pro kohokoliv a slevy na tarify

Zdroj: Vodafone
T-Mobile představil vánoční nabídku a nyní zde máme Vodafone, tedy spíše první část nabídky. Ta se soustřeďuje na výhodnější nákupy a také slevy na tarify.
„Letošní vánoční nabídku jsme chtěli maximálně zjednodušit,” uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Speciální sváteční nabídku, kdy lze získat dvě zařízení za cenu jednoho, doprovází kampaň, která zdvojnásobí radost ze všeho, co k Vánocům patří: od stromečků přes sněhuláky až po telefony od nás. V našich vánočních spotech hrají i dva psi nebo dvě veverky. Dvojnásobná porce radosti ale na všechny čeká hlavně v našich prodejnách a na webových stránkách v podobě exkluzivních vánočních benefitů,“ říká Doğu Kir.
I slevy na tarify
Sem tam mobilní operátoři dělají akce, v rámci kterých jde získat druhé zařízení za výhodnější cenu. Vodafone nyní něco takového nabízí, jen tedy s tím rozdílem, že nemusíte být ani klienti tohoto operátora. Kdokoliv může zavítat k Vodafonu a koupit si jedno z vybraných zařízení, přičemž druhé dostane za jednu korunu. Zde je pár příkladů:
- Samsung Galaxy S25 + Samsung Galaxy Watch8
- bez tarifu: 18 802 Kč za mobil, 1 Kč za hodinky
- s tarifem: až 10 802 Kč za mobil, 1 Kč za hodinky
- Samsung Galaxy A56 5G + Samsung Galaxy A17 5G
- bez tarifu: 9 802 Kč za A56 5G, 1 Kč za A17
- s tarifem: až 4 802 Kč za A56 5G, 1 Kč za A17
- Xiaomi 15T + Redmi 15 5G
- bez tarifu: 18 202 Kč za 15T, 1 Kč za Redmi 15
- s tarifem: až 7 202 Kč za 15T, 1 Kč za Redmi 15
Další nabídky najdete na stránce vodafone.cz/vanoce, ale zde jsou uvedeny jen modely se zvýhodněním v rámci tarifu. Zatím se nenabízí jednoduché přepnutí na nákup na variantu bez tarifu. Takové varianty jsou uvedeny až přímo v obchodě, takže to bude trochu o hledání. Výše jsme ale uvedli u vybraných modelů obě verze.
Kromě toho láká na slevy na tarify, kde se například BezLimitu M s 8Mbps rychlostí nabízí se slevou 26 %, takže vyjde na 592 Kč měsíčně. Dále se nabízí BezLimitu L (16% sleva, 798 Kč měsíčně) a BezLimitu XL (10% sleva, 990 Kč měsíčně). Ve variantách Extra se také nabízí slevy. Aktuální nabídka zlevnění je k dispozici na vodafone.cz/tarify.
Dá se předpokládat, že další vánoční bonusy budou uvedeny později. Vodafone se zřejmě zaměří i na předplacenkáře, případně všem nabídne nějaký bonus. Aktuální nabídka slev je platná do 6. ledna.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nově v českých obchodech – Vivo, Huawei, Nubia
Poslední rozloučení s Google Duo s protahuje [aktualizováno]
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře