Vodafone Vánoce: Druhé zařízení za 1 Kč pro kohokoliv a slevy na tarify

Vodafone Vánoce: Druhé zařízení za 1 Kč pro kohokoliv a slevy na tarify
2025-11-03T13:36:17+01:00
• 3. 11. 2025#Mobilní operátoři

Zdroj: Vodafone

T-Mobile představil vánoční nabídku a nyní zde máme Vodafone, tedy spíše první část nabídky. Ta se soustřeďuje na výhodnější nákupy a také slevy na tarify.

„Letošní vánoční nabídku jsme chtěli maximálně zjednodušit,” uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Speciální sváteční nabídku, kdy lze získat dvě zařízení za cenu jednoho, doprovází kampaň, která zdvojnásobí radost ze všeho, co k Vánocům patří: od stromečků přes sněhuláky až po telefony od nás. V našich vánočních spotech hrají i dva psi nebo dvě veverky. Dvojnásobná porce radosti ale na všechny čeká hlavně v našich prodejnách a na webových stránkách v podobě exkluzivních vánočních benefitů,“ říká Doğu Kir.

I slevy na tarify

Sem tam mobilní operátoři dělají akce, v rámci kterých jde získat druhé zařízení za výhodnější cenu. Vodafone nyní něco takového nabízí, jen tedy s tím rozdílem, že nemusíte být ani klienti tohoto operátora. Kdokoliv může zavítat k Vodafonu a koupit si jedno z vybraných zařízení, přičemž druhé dostane za jednu korunu. Zde je pár příkladů:

Screenshot (61) 739x340x

Zdroj: Vodafone

Další nabídky najdete na stránce vodafone.cz/vanoce, ale zde jsou uvedeny jen modely se zvýhodněním v rámci tarifu. Zatím se nenabízí jednoduché přepnutí na nákup na variantu bez tarifu. Takové varianty jsou uvedeny až přímo v obchodě, takže to bude trochu o hledání. Výše jsme ale uvedli u vybraných modelů obě verze.

Kromě toho láká na slevy na tarify, kde se například BezLimitu M s 8Mbps rychlostí nabízí se slevou 26 %, takže vyjde na 592 Kč měsíčně. Dále se nabízí BezLimitu L (16% sleva, 798 Kč měsíčně) a BezLimitu XL (10% sleva, 990 Kč měsíčně). Ve variantách Extra se také nabízí slevy. Aktuální nabídka zlevnění je k dispozici na vodafone.cz/tarify.

Dá se předpokládat, že další vánoční bonusy budou uvedeny později. Vodafone se zřejmě zaměří i na předplacenkáře, případně všem nabídne nějaký bonus. Aktuální nabídka slev je platná do 6. ledna.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat