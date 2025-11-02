To nej z uplynulého týdne #44 – ChatGPT Go, Apple, podcast, DevFest a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Apple plánuje přelomové novinky: Siri s umělou inteligencí, skládací iPhone a iPad, nový čip A20
Apple se připravuje na klíčové změny ve svých produktech. Uniklé informace naznačují příchod zásadně vylepšené Siri poháněné AI, prvních skládacích zařízení a revolučního čipu A20 vyrobeného 2nm technologií. Co všechno se chystá a jaké výzvy Apple řeší? [pokračování článku]
O2 pomáhá s digitálním zdravím. Otestujte si, jak na tom jste
Nový výzkum společnosti O2 o digitálním zdraví české populace ukazuje, že celkové skóre se za poslední rok nezměnilo. U mladších generací však došlo k zhoršení. Češi průměrně tráví na mobilu 3 hodiny a 10 minut denně, generace Z dokonce 4 hodiny a 50 minut. To je 1,5krát více, než sami považují za optimální. [pokračování článku]
10. DevFest přerostl v mezinárodní konferenci, byli jsme tam
Psal se rok 2012 a uskutečnil se první ročník vývojářské konference DevFest v Česku. Tehdy nikdo ještě netušil, jak se tato akce nejen pro vývojáře rozvine. Za svou existenci putoval festival i po Česku a odehrál se například i v Ostravě či v Plzni. Bohužel kvůli pandemii došlo k přerušení a pár ročníku se neuskutečnilo, ale to se změnilo nyní, kdy se DevFest v plné síle vrátil, a to přímo do Prahy. Současně se jednalo o desátý ročník. Letos se odehrál v prostorách Gabriel Loci, což je vskutku netradiční místo: [pokračování článku]
Honor X6b Plus sice představen, ale není o co stát
Minulý rok společnost Honor představila model Honor X6b a dnes jsme se dočkali Honor X6b Plus, tedy byste očekávali vylepšený kousek, což do jisté míry je pravda, ale výbava není nějak dobrá, ani na dnešní dobu levných mobilů. [pokračování článku]
Nothing Phone (3a) Lite je nečekaná novinka s cenou od 6 399 Kč
Relativně nedávno jsme se dozvěděli o příchodu dalšího smartphonu od Nothing. Dnes jsme se dočkali představení a nabídka zařízení se rozšířila o kousek Nothing Phone (3a) Lite. Už jen podle názvu je jasné, že se jedná o nejslabší mobil z aktuální linie. Ostatně vychází z modelu Nothing Phone (3a). [pokračování článku]
Motorola Edge 60 Neo míří do Česka s cenou 9 999 Kč
Model Motorola Edge 60 Neo byl představen v září, ale až nyní tento kousek míří na český trh. Motorola nás informovala, že bude k dispozici verze s 12 GB RAM a 256GB úložištěm od 5. listopadu za cenu 10 999 Kč. Současně je zde zaváděcí akce, v rámci které jde Motorola Edge 60 Neo pořídit za 9 999 Kč. [pokračování článku]
Fitbit právě představil vašeho AI trenéra
Společnost Fitbit oficiálně představila svůj nejnovější počin. Tentokrát se však nejedná o další chytré hodinky či náramek, ale o AI trenéra poháněného Gemini. Co všechno tento osobní kouč umí a komu bude dostupný? [pokračování článku]
Podcast: Robotický mobil od Honoru, tenká Motorola a QUISHING
Dneska tu máme další novinkový díl, tentokrát si povíme o nové hrozbě jménem quishing a jak se proti tomu bránit. Řekneme si ale také o Honor Robot Phone, telefonu s gimbalem a o tom, že nám Instagram mění prostředí. Nezapomeneme nakonec i na jednu Apple novinku. [pokračování článku]
Google Mapy dostanou speciální úsporný režim
Pomalinku se začínají objevovat mobilní telefony s novou technologií baterií (křemíkovo-uhlíkové). Díky tomu mají některé mobily i o 50 % větší kapacitu při zachování velikosti a hmotnosti. Doba používání mobilů na jedno nabití se tak prodlužuje, ale i tak je zde stále místo pro vylepšování, a to i v případě softwaru. Jak se ukazuje, tak Google Mapy dostanou speciální úsporný režim. [pokračování článku]
Apple ztrácí monopol na App Store ve Velké Británii – hrozí mu pokuta až 2 miliardy dolarů
Britský tribunál v historickém rozhodnutí potvrdil, že Apple po několik let zneužíval svého dominantního postavení na trhu s aplikacemi. Tato kauza může společnost přijít až na dvě miliardy dolarů. [pokračování článku]
Apple chystá skládací iPad, problémy se mu ale nevyhýbají
Informace, že Apple pracuje na skládacím iPadu kolují po veřejnosti již delší dobu. Nyní však cirkulují kompletně nové informace odhalující výzvy, na které cupertinská společnost při jeho vývoji narazila. Ty tak jeho oficiální uvedení pravděpodobně odsunou až na rok 2029. [pokračování článku]
Levnější ChatGPT Go je již v Česku, přijde na 249 Kč měsíčně
Nejrůznější AI služby se snaží nalákat na funkce a možnosti, případně výkon nebo realističnost, ale vše stojí peníze. I proto je cílem co nejvíce uživatelů přesvědčit, aby si platili za AI nástroje. ChatGPT patří mezi ty nejpopulárnější mezi běžnými uživateli, ale základní verze má nastavenou cenu na 499 Kč měsíčně. Nyní je zde levnější varianta s přívlastkem Go. [pokračování článku]
