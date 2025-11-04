WhastApp je oficiálně pro Apple Watch

Zdroj: Dotekomanie.cz
Teprve nedávno se objevily informace o chystané aplikaci WhatsApp pro hodinky od Applu a nyní ji zde máme. Dnes právě došlo k představení této novinky.
Nová aplikace WhatsApp
Samozřejmostí je zde možnost čtení a odpovídaní na zprávy, ale nejsou to jediné funkce, co obsahuje tato nová aplikace. Jde využít upozornění na hovory a také jsou k dispozici celé zprávy, neuvidíte tak jen prvních pár slov.
Vývojáři také zakomponovali hlasové zprávy, a to nejen samotné přehrávání, můžete je také z hodinek vytvářet. Nechybí reakce na zprávy pomocí emoji a také na displeji hodinek uvidíte obrázky a samolepky. Poslední funkcí, kterou zmiňuje WhastApp, je historie chatů, tedy spíše bude možné zhlédnout větší množství, ne vše.
Tato nová aplikace vyžaduje minimálně Apple Watch Series 4 nebo novější. Aplikace je určena pro watchOS 10 a novější.
Zdroj: techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Quick Share pro Windows dostává upravené rozhraní
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře