WhastApp je oficiálně pro Apple Watch
2025-11-04T18:00:34+01:00
• 4. 11. 2025#Aplikace #iOS

Teprve nedávno se objevily informace o chystané aplikaci WhatsApp pro hodinky od Applu a nyní ji zde máme. Dnes právě došlo k představení této novinky.

Nová aplikace WhatsApp

Samozřejmostí je zde možnost čtení a odpovídaní na zprávy, ale nejsou to jediné funkce, co obsahuje tato nová aplikace. Jde využít upozornění na hovory a také jsou k dispozici celé zprávy, neuvidíte tak jen prvních pár slov.

Vývojáři také zakomponovali hlasové zprávy, a to nejen samotné přehrávání, můžete je také z hodinek vytvářet. Nechybí reakce na zprávy pomocí emoji a také na displeji hodinek uvidíte obrázky a samolepky. Poslední funkcí, kterou zmiňuje WhastApp, je historie chatů, tedy spíše bude možné zhlédnout větší množství, ne vše.

English WhatsApp apple watch 2 1097x617x

Tato nová aplikace vyžaduje minimálně Apple Watch Series 4 nebo novější. Aplikace je určena pro watchOS 10 a novější.

