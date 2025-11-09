Chytré hodinky nově v obchodech – levné s GPS, sportovní, s AMOLED

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Garmin Instinct 3
Společnost Garmin přináší model Instinct 3 na český trh, tentokrát jde o model Garmin Instinct 3 45mm Solar Whitestone Bolt Blue v limitované edici. Nabízí sportovní design a bohaté funkce s možností placení v obchodech.HEUREKAGarmin Instinct 3 45mm...Cena od 8 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
LAMAX Flow
Cenově dostupné hodinky od Lamax mají ve výbavě AMOLED displej a na jedno nabití vydrží přibližně jeden týden. Kromě standardních funkcí a sportovních nenabízí nic neobvyklého.HEUREKAALZALAMAX FlowCena od 1 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Ksix Horizon
V nižší cenové kategorii jsou i hodinky Ksix Horizon. Taktéž mají AMOLED displej a kromě toho se mohou pochlubit integrovanou GPS? takže mohou přesněji monitorovat sportovní výsledky.HEUREKAKsix HorizonCena od 2 499 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Denver SWC-387B black
Dnešní nejlevnější hodinky Denver SWC-387B black i tak mají AMOLED displej. Na jedno nabití mají dle výrobce vydržet i dva týdny, ale bude záležet na způsobu používání.HEUREKADenver SWC-387B blackCena od 759 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
