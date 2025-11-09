Chytré hodinky nově v obchodech – levné s GPS, sportovní, s AMOLED

2025-11-09T13:39:58+01:00
9. 11. 2025

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Garmin Instinct 3

Společnost Garmin přináší model Instinct 3 na český trh, tentokrát jde o model Garmin Instinct 3 45mm Solar Whitestone Bolt Blue v limitované edici. Nabízí sportovní design a bohaté funkce s možností placení v obchodech.

HEUREKAGarmin Instinct 3 45mm Solar Whitestone Bolt Blue 010-02934-03 na Heureka.czGarmin Instinct 3 45mm...Cena od 8 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

9db4f62a f994 4568 b14a 478867ca111b 1600x1600x

LAMAX Flow

Cenově dostupné hodinky od Lamax mají ve výbavě AMOLED displej a na jedno nabití vydrží přibližně jeden týden. Kromě standardních funkcí a sportovních nenabízí nic neobvyklého.

HEUREKAALZALAMAX Flow na Heureka.czLAMAX FlowCena od 1 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d6c52745 094d 4fe7 a8bd 903b81fe5850 1600x1600x

Ksix Horizon

V nižší cenové kategorii jsou i hodinky Ksix Horizon. Taktéž mají AMOLED displej a kromě toho se mohou pochlubit integrovanou GPS? takže mohou přesněji monitorovat sportovní výsledky.

HEUREKAKsix Horizon na Heureka.czKsix HorizonCena od 2 499 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

ba1f6a31 4e5f 40ec a574 1d2f2c4e0531 1600x1600x

Denver SWC-387B black

Dnešní nejlevnější hodinky Denver SWC-387B black i tak mají AMOLED displej. Na jedno nabití mají dle výrobce vydržet i dva týdny, ale bude záležet na způsobu používání.

HEUREKADenver SWC-387B black na Heureka.czDenver SWC-387B blackCena od 759 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

d7935922 aaa3 4715 a7c7 c6b19cdfa314 1600x1600x

 

