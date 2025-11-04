Tesco Mobile Vánoce – data navíc, i dárek k nákupu

Zdroj: Tesco Mobile
Včera jsme vás informovali o vánoční nadílce od Vodafonu a dnes se ozývá virtuální mobilní operátor Tesco Mobile. I ten má bonusy pro nové i stávající zákazníky.
Vodafone Vánoce: Druhé zařízení za 1 Kč pro kohokoliv a slevy na tarify
Vánoce i se soutěží
V rámci této akce přidává každému zákazníkovi, který si pořídí Extra tarif a zaplatí za něj platební kartou, 60 GB dat navíc. Naopak ti, co si koupí mobilní telefon Redmi 15C, tak k němu dostanou powerbanku od Xiaomi.
„Naším cílem je odměňovat zákazníky, kteří využívají naše služby aktivně – ať už jsou s námi dlouho, nebo se k nám právě přidali,“ říká generální manažer Tesco Mobile ČR a SR Tomáš Martiňák.
Nezapomnělo se na stávající zákazníky. Každý, kdo provede transakci v minimální hodnotě 299 Kč dostane neomezený data na 24 hodin. Aby toho nebylo málo, všichni zákazníci jsou automaticky zapojení do soutěže o dovolenou v hodnotě 100 000 Kč v rámci mobilní hry Suri Jump.
Celá tato akce bude trvat do konce letošního roku. Sice není tak moc bohatá jako u běžných operátorů, ale to je pochopitelné vzhledem k velikostem společností a jejich možnostem.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře