Mobilní operátoři pod drobnohledem, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje šetření

Připojení 5G vysílače na Pradědu. Zdroj: O2
Už jsme zde měli mnoho vyšetřování a nejrůznějších analýz, co se týče mobilních operátorů. Nikdy se ale nedospělo k závěru, že by docházelo k nějakému významnému porušování zákonů, respektive že by existovala například kartelová dohoda. Sice zde byla snaha přinést na trh čtvrtého mobilního operátora, ale to skončilo velkým nezdarem.
Nyní zde máme nové šetření, které vychází ze spolupráce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ ). Jsou zde totiž náznaky, že konkurenční prostředí nefunguje na základě standardních ekonomických principů.
Neelastický trh
První analýza ČTÚ naznačuje, že trh není dostatečně konkurenceschopný a zákazníci v podstatě nemají dostatečné možnosti a sami ani nereagují na změny u mobilních operátorů.
Konkrétní zjištění z pilotní analýzy, které ukazuje na nefunkčnost konkurence:
- Pochybné ekonomické chování (tzv. asymetrie):
- V modelech poptávky se objevily ekonomicky nelogické vztahy (např. u některých operátorů se při zvýšení ceny zvýšil počet zákazníků, což je v rozporu se základním zákonem poptávky).
- Byly zjištěny i statisticky významné komplementární vztahy mezi konkurenčními operátory (služby konkurentů by měly být nahraditelné, ne kupované dohromady).
- Neelasticita poptávky:
- Ukázalo se, že zákazníci jsou cenově neelastičtí – nereagují dostatečně citlivě na pohyb cen.
- Tato necitlivost spotřebitelů poskytuje operátorům tržní stimul ke zvyšování cen.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje sektorové šetření v oblasti mobilních telekomunikačních služeb poskytovaných domácnostem v České republice. Z poznatků získaných na základě prvotní analýzy provedené ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) ÚOHS zjistil, že vzájemné vztahy mezi operátory je zapotřebí detailněji prověřit kvůli možné nefunkčnosti některých aspektů konkurence na trzích, na nichž roste tržní podíl klíčových hráčů a naopak klesá význam nezávislých virtuálních operátorů.
Proto bylo zahájeno sektorové šetření, které se bude období od začátku roku 2018 do 31. 10. 2025. Analýza naznačuje, že oficiální ceny služeb nekorespondují s reálnou cenou, respektive hodnoty průměrného měsíčního příjmu na aktivní SIM kartu (ARPU) nedosahující ceníkových cen mobilních operátorů. To by mohlo znamenat, že právě „podpultové“ nabídky nejsou jen okrajovou záležitostí a hrají velkou roli.
Současně analýza naznačuje, že právě systém balíčku s doplňkovými službami se snaží uzamknout zákazníka u jednoho operátora, což snižuje dynamiku trhu. Současně data poukazují i na to, že zákazník zaplatí v podstatě jakoukoliv cenu, méně reaguje na její pohyb. Současně se ukazuje, že velcí operátoři rostou rychleji na úkor těch virtuálních, což může naznačovat asymetrii.
„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů, které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ objasnil důvody k zahájení šetření předseda ÚOHS Petr Mlsna
Úřad se tak zaměří na detailnější segmentaci trhu a nebude jej brát jako jeden celek. Oddělí se tak analýzy jednotlivých služeb. V rámci hodnocení se také zaměří na balíčky a agregace služeb a neelastické nabídky.
„Cenové strategie mobilních operátorů pečlivě a průběžně sledujeme a hodnotíme, jakkoliv dotčené trhy již nejsou regulované. Proto poskytneme ÚOHS potřebnou odbornou podporu s využitím našich odborných znalostí mobilního trhu. Výsledky sektorového šetření ÚOHS využijeme při následujícím hodnocení velkoobchodního trhu,“ přivítal zahájení šetření také předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.
Jedná se jen o zahájení šetření a není jasné, jestli se podaří něco objevit, případně se nabídnout nějaké nástroje na vylepšení konkurenceschopnosti mezi operátory. Jde ale vidět, že v poslední době mají tendenci nabízet balíčky doplněné o služby navíc, i mimo jejich standardní pole působnosti.
Jestli se vůbec něco stane nebo změní, není v tuto chvíli jasné. Případně jaká opatření budou zavedena. Je ale celkem jisté, že se toto nebude líbit operátorům a v případě nalezení pochybění nebo porušení se budou bránit.
Zdroje: novinky.cz, uohs.gov.cz
