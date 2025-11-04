Apple po 17 letech vytvořil webovou verzi App Store

Zdroj: Apple
Apple má jednu nespornou výhodu proti mnohým výrobcům. Samozřejmě myslíme to, že si vyrábí hardware a software. Nemusí se starat o jiné firmy a podobně, takže některé věci ani nemusí řešit. Příkladem byl App Store, tedy centrum pro aplikace. Samotný obchod je na každém zařízení, což byl asi důvod, proč nikdy neexistovala plnohodnotná webová verze jako u Obchodu Play. To se nyní ale mění.
Webový App Store
Samotný App Store vznikl před 17 lety a díky tomu, že je na každém zařízení, Apple nikdy nevytvořil plnohodnotnou verzi. Ano, aplikace byl dostupné na webové stránce Applu, respektive jejich popis a možnosti, ale nešlo na webu jen tak procházet kategorie a hledat novinky, k tomu jste museli využít aplikaci pro Apple zařízení.
Jak můžete vidět, jedná se o velmi jednoduchou verzi, ale i tak nabízí to podstatné. Na levé straně máte kategorie a dnešní výběr titulů. Samozřejmostí je vyhledávání a hned nahoře vlevo si lze zvolit zařízení, pro které hledáte. Po kliknutí na konkrétní aplikaci se zobrazí všechny podstatné informace včetně ukázek aplikace, podrobný popis, požadavky, možnosti a také se jde dostat na stránku vývojáře, případně se uživatelům také líbí.
Webová verze Apple App Store je umístěna na adrese apps.apple.com/cz a nevyžaduje přihlášení, je dostupná pro všechny.
Zdroj: engadget.com
