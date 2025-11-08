Huawei poprvé nasadil NearLink u FreeBuds Pro 5

Huawei FreeBuds Pro 5 | Zdroj: Weibo
Firma Huawei má za sebou tiskovou konferenci na domácí půdě, kde mimo jiné došlo k odhalení bezdrátových sluchátek s názvem FreeBuds Pro 5. Čínský gigant sice zatím nezveřejnil kompletní výpis výbavy, ale díky již spuštěnému systému předobjednávek alespoň známe první klíčové prvky. Vůbec poprvé došlo k nasazení vlastní technologie NearLink Audio zajišťující bezdrátovou komunikaci v nadstandardní kvalitě.
Začátek nové éry
Největším lákadlem se stává funkce NearLink Audio z vlastní dílny, kterou sám výrobce označuje za novou éru bezdrátového zvuku. Pro ztrátový přenos zvuku činí rychlost až 2,3 Mb/s, zatímco bezztrátový přenos díky protokolu NearLink může atakovat maximálně 16 Mb/s. Oproti běžným Bluetooth sluchátkům jsou dokonce o 40 % méně energicky náročná. Také nechybí ani podpora kodeku L2HC.
Celková výdrž by měla bez problému přesáhnout hranici 33 hodin. Do seznamu se ještě podívá plnohodnotná technologie ANC nebo režim nízké latence oblíbený u hráčů. Pro případné zájemce budou připraveny čtyři barevné možnosti – bílá, modrá, stříbrná, zlatá. Volný prodej spustí už na konci tohoto měsíce, kdy zároveň zjistíme zbytek specifikací. Nicméně závěrem nelze ani vyloučit, že o bližší upřesnění se spíše postará únik.
