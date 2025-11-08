Huawei poprvé nasadil NearLink u FreeBuds Pro 5

Huawei poprvé nasadil NearLink u FreeBuds Pro 5
Huawei FreeBuds Pro 5 | Zdroj: Weibo

Firma Huawei má za sebou tiskovou konferenci na domácí půdě, kde mimo jiné došlo k odhalení bezdrátových sluchátek s názvem FreeBuds Pro 5. Čínský gigant sice zatím nezveřejnil kompletní výpis výbavy, ale díky již spuštěnému systému předobjednávek alespoň známe první klíčové prvky. Vůbec poprvé došlo k nasazení vlastní technologie NearLink Audio zajišťující bezdrátovou komunikaci v nadstandardní kvalitě.

Začátek nové éry

Největším lákadlem se stává funkce NearLink Audio z vlastní dílny, kterou sám výrobce označuje za novou éru bezdrátového zvuku. Pro ztrátový přenos zvuku činí rychlost až 2,3 Mb/s, zatímco bezztrátový přenos díky protokolu NearLink může atakovat maximálně 16 Mb/s. Oproti běžným Bluetooth sluchátkům jsou dokonce o 40 % méně energicky náročná. Také nechybí ani podpora kodeku L2HC.

huawei freebuds pro 5 5 4000x6000x huawei freebuds pro 5 2 4000x6000x huawei freebuds pro 5 4 4000x6000x huawei freebuds pro 5 3 4000x6000x

Huawei FreeBuds Pro 5 | Zdroj: Weibo

Celková výdrž by měla bez problému přesáhnout hranici 33 hodin. Do seznamu se ještě podívá plnohodnotná technologie ANC nebo režim nízké latence oblíbený u hráčů. Pro případné zájemce budou připraveny čtyři barevné možnosti – bílá, modrá, stříbrná, zlatá. Volný prodej spustí už na konci tohoto měsíce, kdy zároveň zjistíme zbytek specifikací. Nicméně závěrem nelze ani vyloučit, že o bližší upřesnění se spíše postará únik.

huawei freebuds pro 5 6 960x1707x

Huawei FreeBuds Pro 5 | Zdroj: Weibo

Zdroje: gizmochina.com, huaweicentral.com

