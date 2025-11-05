Moto Edge 70 oficiálně, tloušťka je pod 6 mm a cena od 16 499 Kč [aktualizováno]

Zdroj: Motorola
Aktualizováno 5. 11.
Po skoro měsíci od uvedení Motorola Moto X70 Air jsme se dočkali představení pro globální trh, i ten český. Mobil změnil název na Motorola Moto Edge 70, ale jinak se specifikace nezměnily. Cena pro český trh je nastavena na 19 999 Kč, ale je zde zaváděcí akce, v rámci které lze novinku získat na 16 499 Kč.
Aby toho nebylo málo, tak kromě slevy výrobce do balení přidává Motorola Moto Tag, hodinky Moto Watch Fit, sluchátka Moto Buds Loop Green, a sluchátka Moto Buds Loop Swarovski. Předobjednávky startují již dnes a do přímého prodeje půjde novinka v tomto měsíci.
Původní článek 14. 10.
Nějakou chvíli víme, že se představí Motorola Edge 70, ale dnes jsme se dočkali Moto X70 Air, což by měla být čínská verze zmíněného smartphonu. Díky tomu se takto můžeme v předstihu podívat na to, co bude představeno v listopadu.
Motorola Moto X70 Air
Samotné uvedení Moto X70 Air je tak trochu v tichém duchu, tedy z našeho pohledu. Tento model je v tuto chvíli určen pro čínský trh a samotné specifikace nejsou kompletní, respektive nám chybí některé detaily. I tak víme ty podstatné. Samotná stránka jasně uvádí tloušťku mobilu 5,99 mm, ale v některých propagačních materiálech je naopak uvedeno 5,3 mm, což je asi chyba.
I přes svou tloušťku má Moto X70 Air baterii o kapacitě 4800 mAh s podporou 68W nabíjení, přičemž nechybí ani bezdrátová technologie. Všechny foťáky mají 50MPx rozlišení, tedy až na jeden na zadní straně, který není zmíněn ve specifikacích. Mobilu nechybí odolnost, což garantuje certifikace IP69.
Displej se chlubí vyšším rozlišením a jasem až 4500 nitů. O výkon se stará Snapdragon 7 Gen 4 a základní verze má 256GB úložiště. Chybí zde slot pro microSD a také pro sluchátka. Motorola zatím u Moto X70 Air neuvedla cenu. Asi se ji dozvíme až s představením pro náš trh.
Specifikace Motorola Moto X70 Air/Motorola Moto Edge 70
- displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů, OLED, 120 Hz, až 4500 nitů
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 50 MPx, 120°
- ? MPx
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- stereo
- rozměry: 159,87 x 74,28 x 5,99 mm; 159 gramů
- baterie: 4800 mAh + 68 W USB C, 20 W bezdrátově
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Alza Black Friday: Tipy na slevy až 66 % v oblasti herního vybavení a VR
Generátor videí Sora od OpenAI je již pro Android
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře