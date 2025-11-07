JBL přináší dětská sluchátka Junior Free

JBL Junior Free | Zdroj: JBL
Nabídka bezdrátových sluchátek se rozrůstá o nevšední přírůstek z dílny společnosti JBL. Na prodejní pulty míří zástupce nesoucí název Junior Free, který je zaměřen výhradně na nejmenší uživatele. Výrobce tomu v podstatě vše podřídil. Kvalita poslechu tentokrát zcela ustoupila před maximální bezpečností. Ke všemu sluchátka půjdou pořídit za víc než férovou cenu.
Trefa do černého
Většinu rodičů bude prvotně zajímat, že sluchátka mají omezenou hlasitost maximálně na 85 dB. Doprovodná aplikace přináší další možnosti kontroly, a to jak vzdálené nastavení hlasitosti, tak i například časové omezení používání. Při plném nabití vydrží až 10 hodin poslechu. Přitom pouhých 10 minut dobíjení prodlouží poslech o 3 hodiny.
Za pozornost stojí také fyzická tlačítka pro snadné ovládání, certifikace odolnosti IPX4 či vícebodové připojení ke dvěma zařízením najednou. Co se týče zpracování, novinka má tzv. otevřenou konstrukci a samotný nákrčník je dostatečně flexibilní.
Do prodejního balení přibalují zábavné samolepky, aby si dítě zařízení mohlo ještě přizpůsobit k obrazu svému. Dále díky praktické čelence půjdou sluchátka bezpečně uchytit na dětskou hlavu. Obchody budou nabízet tři barevná provedení (broskvové, fialové, tyrkysové) za 70 eur (tj. cca 1 705 Kč).
