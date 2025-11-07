JBL přináší dětská sluchátka Junior Free

JBL přináší dětská sluchátka Junior Free
2025-11-07T13:35:19+01:00
• 7. 11. 2025

JBL Junior Free | Zdroj: JBL

Nabídka bezdrátových sluchátek se rozrůstá o nevšední přírůstek z dílny společnosti JBL. Na prodejní pulty míří zástupce nesoucí název Junior Free, který je zaměřen výhradně na nejmenší uživatele. Výrobce tomu v podstatě vše podřídil. Kvalita poslechu tentokrát zcela ustoupila před maximální bezpečností. Ke všemu sluchátka půjdou pořídit za víc než férovou cenu.

Trefa do černého

Většinu rodičů bude prvotně zajímat, že sluchátka mají omezenou hlasitost maximálně na 85 dB. Doprovodná aplikace přináší další možnosti kontroly, a to jak vzdálené nastavení hlasitosti, tak i například časové omezení používání. Při plném nabití vydrží až 10 hodin poslechu. Přitom pouhých 10 minut dobíjení prodlouží poslech o 3 hodiny.

jbl junior free 4 904x560x jbl junior free 5 1000x667x

JBL Junior Free | Zdroj: JBL

Za pozornost stojí také fyzická tlačítka pro snadné ovládání, certifikace odolnosti IPX4 či vícebodové připojení ke dvěma zařízením najednou. Co se týče zpracování, novinka má tzv. otevřenou konstrukci a samotný nákrčník je dostatečně flexibilní.

Do prodejního balení přibalují zábavné samolepky, aby si dítě zařízení mohlo ještě přizpůsobit k obrazu svému. Dále díky praktické čelence půjdou sluchátka bezpečně uchytit na dětskou hlavu. Obchody budou nabízet tři barevná provedení (broskvové, fialové, tyrkysové) za 70 eur (tj. cca 1 705 Kč).

jbl junior free 2 1000x1000x jbl junior free 1 1000x1000x 608795 JBL Junior FREE Teal (2) b97350 large 1756461244 1000x1000x

JBL Junior Free | Zdroj: JBL

Zdroje: news.jbl.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

