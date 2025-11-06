Apple Watch přijdou o jednu funkci v EU, a podstatnou

2025-11-06T13:38:45+01:00
• 6. 11. 2025#iOS #Příslušenství

Apple Watch Series 10; zdroj: Dotekománie

Pokud máme u sebe více zařízení, hodí se funkce synchronizace dat mezi nimi. Některé společnosti to umí perfektně, jiné na tom pracují, aby celý proces byl bezchybný. Nyní ale čeká nemilé překvapení majitele Apple Watch. Firma totiž odebere jednu podstatnou funkci.

Konec synchronizace WiFi sítí

V tuto chvíli umí mnohé hodinky synchronizovat data o WiFi sítích, díky čemuž nemusíte na malém displeji zadávat hesla a případně řešit k připojení ke každé možné síti. Hodinky si data načtou z telefonu a následně se automaticky připojí. Apple se ale rozhodl, že od watchOS 26.2 a iOS 26.2 tato funkce nebude dostupná.

Nedostupnost se týká jen zemí v EU, jelikož zde platí nařízení DMA, kde se řeší interoperabilita. Apple měl právě informace o WiFi sítích zpřístupnit i třetím stranám, tak abyste si mohli nechat synchronizovat tato data se zařízeními třetích stran. Jde třeba o výrobce jiných hodinek, chytrých brýlí a podobně.

watchos 9 2 series 8 settings wifi 450x502x watchos 9 2 series 8 settings wifi forget this network 450x502x

Zdroj: Apple

Apple se hájí tím, že se jedná o soukromá data a mohlo by dojít k narušení soukromí, respektive že by došlo k zneužití dat pro zacílení reklamy a podobně. Než aby tento problém vyřešil nebo zpřístupnil WiFi sítě v rámci synchronizace, tak se rozhodl funkci kompletně zakázat od nových verzí systémů.

S novou aktualizací se tedy vaše hodinky nepřipojí k nově přidané WiFi síti. Místo toho budete muset přímo na hodinkách síť najít a ručně na malém displeji zadat heslo. Zde jednoduše Apple vzkazuje, že buď bude tato synchronizace dostupná jen pro Apple Watch nebo pro nikoho. Otázkou je, jestli to trochu s „údajnou ochranou“ nepřehání a jen nedělá drahoty.

Zdroj: appleinsider.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

