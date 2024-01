Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #4 – eTechničák, revoluční iOS 17.4, nové mobily a další

Samsung oficiálně představil chytrý prsten, na kterém pracuje

Spekulací kolem chytrého prstenu, na kterém měl údajně pracovat jihokorejský technologický gigant Samsung, jste již na našem webu mohli číst mnoho. Vždy se ale jednalo o spekulace, tedy oficiálně nepotvrzené informace. Nyní se tyto spekulace stávají realitou. Samsung opravdu pracuje na svém chytrém prstenu. [pokračování článku]

Moto G24 Power oficiálně, cena nastavena na 3899 Kč

Motorola se hodně zaměřuje na mobily střední a nižší třídy. Po uvedení Moto G34 5G zde máme další novinku v podobě Moto G24 Power, tedy mobilu zapadajícího do základní třídy, která ale má relativně zajímavé specifikace. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G04 a Moto G24, základní mobily se stereem a odolností

Nedávno jsme se dočkali novinky Moto G34 s podporou 5G sítí a dnes zde máme další dva přírůstky, které ale zapadnou do nejnižší třídy. Jedná se o mobily Moto G04 a Moto G24. [pokračování článku]

Vivo X100 Pro přichází do ČR za cenu 26 999 Kč

Museli jsme si sice počkat nějakou dobu, ale konečně víme, kdy bude u nás dostupný nejnovější top model od Vivo. Smartphone Vivo X100 Pro bude možné zakoupit od 30. ledna za cenu 26 999 Kč. Současně výrobce spouští akci, v rámci které bude možné získat zdarma bezdrátová sluchátka TWS 2 ANC Blue v hodnotě 2 999 Kč. Akce platí do 29. 2. 2024 u vybraných prodejců. [pokračování článku]

OnePlus 12 a 12R oficiálně i pro Evropu, začínají na 719 eurech

OnePlus už nepatří mezi dravé společnosti a rozhodně firma opustila svou původní strategii. Ve svém začátku představila jeden mobil za rok, který se vyznačoval velmi zajímavým poměrem ceny a výkonu. Následně se frekvence změnila, došlo na uvedení další řady a dnes má již strategii, že první novinky představí pro domácí trh. Následně si musíme počkat nějakou dobu, než se dozvíme, jak to bude s dostupností na ostatních trzích. I proto zde máme opětovné představení dvou mobilů – OnePlus 12 a OnePlus 12R. [pokračování článku]

eTechničák je nová aplikace od Ministerstva dopravy

Teprve před pár dny jsme se dočkali zcela nové aplikace eDoklady, která neměla nějak moc úspěšný start a muselo se řešit mnoho problémů. Bez nějakého velkého povšimnutí zde ale máme další aplikaci, která se jmenuje eTechničák. [pokračování článku]

Google představil Art Selfie 2.0 s AI

Google má poměrně dost aplikací a ne všechny jsou známé každému. Mezi takové asi patří i Google Arts & Culture, která se zaměřuje spíše na edukativní činnost v oblasti kultury a umění. Ne jednou ale aplikace dostala nějaké zajímavé nástroje navíc. V roce 2018 jsme se dočkali funkce Art Selfie a následně přibyla další. Nyní jsme se dočkali vylepšení první zmiňované. [pokračování článku]

TikTok testuje možnost nahrávat 30minutová videa

TikTok testuje nový způsob nahrávání videí jejiž délka může být až 30 minut čímž se blíží více a více platformě Youtube, nicméně mnoho uživatelé tuto možnost uvítá. Tímto krokem se tak lehce vzdaluje primárnímu modelu, kterým jsou krátká videa. [pokračování článku]

Oficiálně: V iOS 17.4 půjde změnit výchozí webový prohlížeč, otevře se NFC a AppStore končí exkluzivita

Apple je velmi opatrný v tom, koho pustí k jaké části systému iOS, přičemž si klade podmínky i v přístupu k hardwaru. Do této chvíle jsme vždy četli, že není v zájmu uživatelů, aby se jeho systémy otevíraly. Na to ale neslyšela EU a v podstatě donutila Apple ke změnám. Ten nyní koná a přímo iOS 17.4 se otevře více, než by sám Apple někdy chtěl. [pokračování článku]

Messenger a Marketplace bude možné používat bez nutnosti mít účet na Facebooku

Meta a další technologičtí giganti to nemají v poslední době na území Evropské unie vůbec lehké a do budoucna bude pravděpodobně ještě hůř. Mohou za to nová legislativní nařízení, především pak nový zákon o digitálních trzích – DMA. [pokračování článku]

Spotify se v Evropě více otevře a nabídne novinky pro iOS

Apple v tomto týdnu představil poměrně zásadní změny, které se ale dotknou jen Evropy, tedy EU. Je nucen vzhledem k zavedení platnosti Digital Markets Act (DMA) – zákone o digitálních trzích otevřít nejen samotný ekosystém. Okamžitě se objevilo oficiální stanovisko od Epic Games. Právě tato společnost nabídne v EU vlastní alternativní obchod EpicGames Store pro iOS a navíc přinese populární hru Fortnite. Nyní zde máme ohlášení novinek od Spotify. [pokračování článku]

iOS 17.4 vás vyzve k výběru webového prohlížeče. Víme, které budou nabízeny v Česku

Už v březnu dojde k zásadnímu otevření ekosystému společnosti Apple v případě iOS. Novinek je poměrně hodně a již nyní víme, že se nabídne první alternativní obchod s aplikacemi. Také se otevře přístup k NFC a hlavně si budou uživatelé moci vybrat defaultní webový prohlížeč. Nyní víme, co se konkrétně odehraje s vydáním iOS 17.4. [pokračování článku]

AltStore bude konkurovat Apple AppStore, ale jen v EU

Po ohlášení změn, které přijdou s iOS 17.4 v březnu, jsme ani neočekávali, že by se hned ozvala nějaká společnost, která by využila možnosti vytvoření alternativního obchodu s aplikacemi. Nakonec jsme byli ale překvapeni, že se do toho pustí Epic Games. Na druhou stranu se ale nabídne jen obchod s hrami jedné společnosti, aspoň zatím. Nyní zde máme ale plnohodnotnější konkurenci. [pokračování článku]

Podle analýzy Facebook a Instagram shromažďují data od tisícovek společností

Společnost Consumer Reports provedla experiment, který se snažila zjistit míru shromažďování dat Facebookem a Instagramem, které jsou ve vlastnictví společnosti Meta. Společnost Consumer Reports oslovila více než 700 dobrovolníků, aby mohla zjistit, jaké jsou zdroje osobních dat, se kterými Meta nakládá za účelem cílení reklamy na svých sociálních sítích. [pokračování článku]

Na iOS konečně mohou přijít streamované hry a aplikace

Začátek tohoto roku je vskutku zajímavý, jelikož Apple musí reagovat na novou legislativu EU, která začne platit v březnu a týká se digitálního trhu. To vše přináší nové možnosti u iOS. Novinek je skutečně hodně a také se dočkáme alternativních obchodů s aplikacemi a hrami, které budou konkurovat AppStoru. Apple ale nyní zavádí jednu novinku, která má nalákat vývojáře spíše na jeho stranu. [pokračování článku]

Meta zpřísňuje zasílání zpráv dospívajícím na Facebooku a Instagramu

Společnost Meta se v poslední době snaží podnikat kroky na ochranu dospívajících a mladistvých na sociálních sítích Facebook a Instagram jejichž je vlastníkem. Poté co společnost oznámila přísnější pravidla pro omezování zobrazení citlivého obsahu mladistvým přichází s dalšími opatřeními. [pokračování článku]

Android Auto dostane další designovou změnu

Google postupně úpravy u svých aplikací, přičemž někdy ani nedojde na oznámení. Dost často se dočkáme až s nějakým časovým odstupně souhrnné zprávy, co se vše za poslední dobu změnilo. Tentokrát zde máme ukázku nové grafické podoby pro asistenta. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #3 – eDoklady, Galaxy S24, Apple Pay bez dominance a další novinky



Domů Články To nej z uplynulého týdne #4 – eTechničák, revoluční iOS 17.4, nové mobily a další

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama