Oficiálně: V iOS 17.4 půjde změnit výchozí webový prohlížeč, otevře se NFC a AppStore končí exkluzivita

Apple je velmi opatrný v tom, koho pustí k jaké části systému iOS, přičemž si klade podmínky i v přístupu k hardwaru. Do této chvíle jsme vždy četli, že není v zájmu uživatelů, aby se jeho systémy otevíraly. Na to ale neslyšela EU a v podstatě donutila Apple ke změnám. Ten nyní koná a přímo iOS 17.4 se otevře více, než by sám Apple někdy chtěl.

Alternativní obchody a další novinky

Apple vydal tiskovou zprávu k nové beta verzi iOS 17.4, která je k dispozici v beta verzi a míří k vývojářům a testerům. Není obvyklé, aby společnost takto komentovala nebo představovala novinky, ale tentokrát jsou velmi podstatné. Systém obsahuje značné množství změn v rozhraní API. Co je ale podstatné, tak jsou změny v distribuci aplikací.

Největší novinkou je otevření systému alternativním obchodům s aplikacemi. Nepůjde ale o stejný systém, jaký je dostupný pro Android. Apple bude mít stále kontrolu nad tím, kdo může vydat alternativní obchod a kdo ne. Vývojáři v podstatě dostanou možnost vytvořit aplikaci, která nabídne správu aplikací a také jejich instalaci.

Dost podmínek se bude týkat samotných vývojářů, a to i aplikací, které budou distribuovány mimo AppStore. I tak Apple varuje, že se nemusí jednat o nejlepší způsob instalace, zejména s ohledem na bezpečnost. Na druhou stranu zavádí nové podmínky. Současně se dozvídáme, že se otevírá NFC pro vývojáře bankovních aplikací a peněženek.

Dále bude možné změnit výchozí webový prohlížeč na jiný než Safari, takže si můžete zvolit například Chrome, Operu nebo jakýkoliv jiný. Navíc samotné prohlížeče konečně mohou používat vlastní jádra a nemusí být závislé na WebKitu od Applu. Aby toho nebylo málo, vývojáři budou moci nabízet alternativní způsoby placení a nebudou se muset spoléhat jen na řešení od Applu.

Apple mění i podmínky pro aplikace v EU, v rámci kterých dojde ke snížení provize o 10 %, v případě prodeje zboží a služeb o 17 %. Současně zavádí poplatek za instalaci aplikace za první rok při pokoření jednoho milníku stažení. Jedná se o zvláštní poplatek za základní technologie a ani není dobře vysvětlen, spíše velmi fádně. Poplatek je stanoven na 0,5 eura, ale bude jej platit vývojář.

Jedná se o hodně změn, ale týkají se jen EU. Nebudou zatím platit nikde jinde. Pro koncového uživatele je spíše podstatné, že webové prohlížeče mohou používat vlastní jádra a že si uživatel bude moci nastavit jiný výchozí prohlížeč. Co se týče alternativních obchodů, tak se možná časem dočkáme něčeho nového, ale podmínky nejsou jednoduché, takže může trvat i nějakou dobu, než se objeví první konkurence pro AppStore. To samé platí i pro bankovní aplikace.

iOS 17.4 bude k dispozici v březnu tohoto roku.

