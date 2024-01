Na iOS konečně mohou přijít streamované hry a aplikace

iOS 17; zdroj: Dotekománie

Začátek tohoto roku je vskutku zajímavý, jelikož Apple musí reagovat na novou legislativu EU, která začne platit v březnu a týká se digitálního trhu. To vše přináší nové možnosti u iOS. Novinek je skutečně hodně a také se dočkáme alternativních obchodů s aplikacemi a hrami, které budou konkurovat AppStoru. Apple ale nyní zavádí jednu novinku, která má nalákat vývojáře spíše na jeho stranu.

Streamování aplikací a her

Sice všechny novinky jsou v podstatě jen pro EU, tedy pro vývojáře a uživatele v EU, tak zde nyní máme povolení publikování aplikací zaměřených na streamování her, miniaplikací, chatbotů a zásuvných modulů. Do této chvíle nemohly společnosti nabídnout jednu aplikaci pro streamování například všech svých her, co nabízí. To se ale mění a Apple dal zelenou této kategorii obsahu.

Přímo na EU trhu mu ani nic jiného nezbývá. Pokud by něco takového nenabídl v AppStore, tak by se firmy obrátily na alternativní obchody, které zde budou. Přišel by tak automaticky o možnost příjmů. Jde tedy spíše o krok k tomu, aby nabídl protiváhu vznikající konkurenci.

Samozřejmě si vynucuje dodržování všech současných podmínek pro vývojáře, ale právě v EU mohou společnosti nabídnout alternativní platební systémy. Navíc z nich nemusí mít ani korunu. Skoro by se dalo říci, že nechce dát záminku vývojářům, aby se poohlíželi po alternativním obchodu s aplikacemi, který nemá takto přísné restrikce v nabízeném obsahu.

Vývojářům aplikací se streamovaným obsahem nabízí podpůrné nástroje, pro lepší začlenění, objevování a také analýzu. Dá se očekávat, že tuto novinku ocení mnohé společnosti, ale i tak může vzkvétat konkurence pro AppStore.

