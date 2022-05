Vivo uvedlo dvojici sluchátek TWS 2 ANC a TWS 2e

Zdroj: Gizmochina.com

Před několika dny čínská společnost vivo světu ukázala své nové top modely X80 a X80 Pro, které toho mají hodně co nabídnout, díky čemuž na sebe strhli také veškerou pozornost. Společně s dvojicí smartphonů výrobce ale také oznámil dostupnost svých bezdrátových sluchátek TWS 2 (ANC) a TWS 2e na indickém trhu. Na celé události by nebylo nic zvláštního, až na fakt, že se jedná o téměř rok stará sluchátka, která se do Indie dostávají až nyní.

Staronová sluchátka míří na indický trh

Co se týká výbavy sluchátek, ta zůstala identická. Uživatelé se tak budou moci těšit na Bluetooth 5.2, 12,2mm měniče nebo až 8hodinovou výdrž na jedno nabití. Jak vyplývá již z názvu modelů TWS 2 ANC, pouze tato sluchátka jsou opatřena aktivním potlačením hluku, přičemž během jeho aktivace klesá výdrž na stále solidní 4,5 hodiny. Oba modely sluchátek jsou navíc chráněny certifikací IP54 proti vodě a prachu, déšť či by pot tak sluchátkům neměl činit problém.

Na našem trhu je k dostání pouze levnější model sluchátek vivo TWS 2e za cenu přibližně 1 199 Kč. Pro indické zákazníky pak bude prodej odstartován 25. května za cenu 3 299 rupií (přibližně 999 Kč) u vivo TWS 2e, respektive 5 999 rupií (přibližně 1 820 Kč) u modelu TWS 2 (ANC).

