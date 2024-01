První konkurence pro Apple AppStore ohlášena, očekávejte EpicGames Store

Teprve včera Apple ohlásil zásadní novinky v iOS 17.4 pro EU. Nejenže si budete konečně moci zvolit jiný výchozí webový prohlížeč než Safari, ale dokonce přibude možnost si nainstalovat alternativní obchod s aplikacemi a hrami. Nyní zde máme prvního nováčka, který toho využije.

Oficiálně: V iOS 17.4 půjde změnit výchozí webový prohlížeč, otevře se NFC a AppStore končí exkluzivita

Apple si stanovil poměrně přísné podmínky, co se týče instalace alternativního obchodu na iOS zařízeních. V podstatě si budete moci nainstalovat od třetí strany, respektive z jejich stránek jiný obchod. Odhadovali jsme, že toho využije nějaký velký hráč, což se nyní potvrzuje. Prvním alternativním obchodem bude EpicGames Store. Právě Epic Games vede dlouhodobé spory s Applem kvůli jeho provizím, což nakonec vyústilo v odebrání populární hry Fortine z iOS zařízení. Není se čemu divit, jelikož Epic přišel na poplatcích o několik set milionů dolarů.

Nyní zde ale máme oficiální potvrzení, že se právě Fortine vrátí na iOS zařízení právě prostřednictvím vlastního obchodu EpicGames Store. Ten bude dostupný v tomto roce a kdokoliv si jej bude moci nainstalovat na iOS zařízení. Samozřejmě se tato novinka týká jen EU trhu. I tak tento nový obchod bude mít poměrně dobré postavení a bude moci nabídnout zajímavé tituly, možná i od dalších vývojářů.

Remember Fortnite on iOS?

How bout we bring that back.

Later this year Fortnite will return in Europe on iOS through the @EpicGames Store.

(shoutout DMA – an important new law in the EU making this possible). @Apple, the world is watching. pic.twitter.com/VdHWTe8i1c

— Fortnite (@FortniteGame) January 25, 2024