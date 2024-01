Podle analýzy Facebook a Instagram shromažďují data od tisícovek společností

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Společnost Consumer Reports provedla experiment, který se snažila zjistit míru shromažďování dat Facebookem a Instagramem, které jsou ve vlastnictví společnosti Meta. Společnost Consumer Reports oslovila více než 700 dobrovolníků, aby mohla zjistit, jaké jsou zdroje osobních dat, se kterými Meta nakládá za účelem cílení reklamy na svých sociálních sítích.

Analýza sběru osobních dat na Facebooku a Instagramu

Consumer Reports na analýze spolupracovala s další společností Markup, která pomohla zajistit právě účastníky studie. Účastníci studie si stáhli archiv svých osobních dat za poslední tři roky což Facebook standardně v rámci transparentnosti, umožňuje. Tato data následně poskytli společnosti Consumer Reports. Z analýzy dat vyplývá, že nasbírané údaje o účastnících společnosti Meta poskytlo celkem 186 892 společností třetí strany, v průměru poskytlo data Facebooku za každého účastníka zhruba 2 230 společností. Nejčastějším zdrojem osobních údajů byly zprostředkovatelské společnosti, ale mezi jmény nechyběly ani společnosti jako Home Depot, nebo Amazon.

Nejčastějším typem dat, která o uživatelích společnosti zasílají Facebooku, jsou navštívené webové stránky, tato data jsou standardně shromažďována pomocí souborů cookies, nebo také pomocí takzvaných sledovacích pixelů. Model, který Facebook standardně využívá funguje tak, že data, které mu zasílají společnosti třetích stran využívá k tomu, aby uživateli na sociální síti zobrazoval relevantní obsah, především pak reklamu. V praxi to funguje tak, že pokud uživatel navštíví například e-shop s botami, Facebook mu bude nabízet reklamu na obchody s botami a vše, co se tohoto obchodního artiklu týká. Společnost Meta toto chování vysvětluje tak, že je zcela transparentní, je v souladu s podmínkami, které uživatelé musí odsouhlasit a že uživatelům nabízí možnost volby.

I přes to, že Meta tvrdí, že se uživatelům snaží přinášet transparentní nástroje, skrze které mohou uživatelé porozumět míře a rozsahu sledování, opak tvrdí organizace Electronic Privacy Information Centre. Ta říká, že je naprostý nesmysl myslet si, že by uživatelé mohli rozsah a míru sledování chápat. Uživatelé v žádném případě nemohou pochopit to, co je zcela ukryto jejich zraku a vnímání a rozhodně si nedokážou uvědomovat, že Meta sleduje jejich chování a neočekávají to, že Meta bude vědět, jaké internetové obchody navštěvují, jaké články čtou a jaký obsah konzumují online.

Velké online platformy, jakými jsou právě například Facebook, nebo Instagram, musí zároveň hlásit podezření o zneužívaných a pohřešovaných dětech CSAM. Tyto informace jsou povinny hlásit Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC). Meta je společností, která podobná hlášení reportuje vůbec nejvíce. Podle listu Guardian má ale celá věc jeden právní problém a to proto, že podezření o zneužívání odhaluje umělá inteligence a část takových hlášení pak následně přezkoumávají lidští moderátoři.

„Americké orgány činné v trestním řízení však mohou otevřít hlášení o materiálech sexuálního zneužívání dětí (CSAM) vytvořená umělou inteligencí pouze na základě příkazu k prohlídce společnosti, která je odeslala. Podání žádosti o vydání soudního příkazu a čekání na jeho obdržení může proces vyšetřování prodloužit o dny nebo dokonce týdny. Vzhledem k ochraně soukromí v USA podle čtvrtého dodatku, který zakazuje nepřiměřené prohlídky a zabavení ze strany vlády, nesmějí policisté ani NCMEC – který dostává federální finanční prostředky – otevírat zprávy o možném zneužití bez povolení k prohlídce, pokud obsah zprávy nejprve nepřezkoumá osoba ze společnosti provozující sociální média,“ uvádí Guardian.

Toto zpoždění tak může vést k prodloužení hlášené trestné činnost a ta tak nemusí být včas vyřešena orgány činnými v trestním řízení. „Je to frustrující,“ řekl jeden z asistentů amerického prokurátora v Kalifornii. „Než se vám podaří identifikovat účet a získat příkaz k prohlídce, nemusí tam už nic být.“ Společnost Meta sdělila, že těmto obavám samozřejmě rozumí, ale díky umělé inteligenci dokáže odbavit tak vysoké procento obsahu, který je nutné přezkoumat. „Náš systém pro porovnávání obrázků najde kopie známých případů zneužívání dětí v takovém rozsahu, který by ručně nebylo možné přezkoumat, “ sdělila.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Podle analýzy Facebook a Instagram shromažďují data od tisícovek společností

Předchozí článek Sociální síť X zavádí podporu Passkeys pro bezpečný přístup do aplikace Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama