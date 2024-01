To nej z uplynulého týdne #3 – eDoklady, Galaxy S24, Apple Pay bez dominance a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Série Redmi Note 13 představena, čítá 5 smartphonů a cena začíná na 4 319 Kč

Někteří výrobce se s tím moc nemažou a představí hned několik mobilů najednou, přičemž rozdíly nejsou nějak moc drastické, případně se musíte trochu více zahledět do specifikací, abyste poznali rozdílnosti. To je i případ dnešní várky novinek od značky Redmi. Konkrétně jsme se dočkali modelů Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G a Redmi Note 13 Pro+ 5G. [pokračování článku]

Do Česka přichází Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro a Redmi Buds 5

Dnes jsme se dočkali nový modelů série Redmi Note 13, přičemž jsou již k dispozici v Česku prostřednictvím předobjednávek za zvýhodněnou cenu. Kromě toho společnost také přináší na český trh i příslušenství v podobě dvou bezdrátových sluchátek a také hodinek. Novinky se jmenují Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro a Redmi Buds 5. [pokračování článku]

Facebook zavádí novou funkci – Historie odkazů

V mobilní verzi aplikace Facebook se právě objevila nová funkce, kterou společnost Meta postupně zavádí globálně pro všechny uživatele – Historie odkazů. Možná ji aktuálně na svém telefonu nevidíte, ale v brzké době ji s největší pravděpodobností zaregistrujete i na svém telefonu. [pokračování článku]

Motorola představila základní Moto G34 5G

Měsíc po představení Moto G34 5G jsme se dočkali tohoto kousku i na evropském trhu, tedy i tom českém. K dispozici bude v barvách Charcoal Black, Ice Blue a Ocean Green za cenu 4 199 Kč. [pokračování článku]

Google čelí vysoké pokutě kvůli údajnému patentovému porušení

Společnost Google čelí žalobě, která by ho mohla stát opravdu vysokou částku, pakliže by se potvrdilo to, že se společnost přestupku dopustila. O co se vlastně jedná? Google údajně porušil několik patentů v oblasti umělé inteligence. [pokračování článku]

První dojmy Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra + galerie

Samsung letos představil tradičně tři modely své vrcholné řady Galaxy S a to model S24, S24+ a S24 Ultra. Hlavním tématem letošních novinek je umělá inteligence pod názvem Galaxy AI, díky čemuž je v telefonech několik užitečných vychytávek. Ty si představíme ve vedlejším článku. My jsme měli možnost si novinky osahat v předstihu a tak si je pojďme představit. Jaké jednotlivé modely používají procesory? Jaké změny nastaly v oblasti fotoaparátu? [pokračování článku]

Google představil Circle to Search, nový způsob hledání

Mobilní telefony jsou asi nejlepší nástroje pro vyhledávání. Každá společnost nabízí nejrůznější možnosti, ale například u Googlu se nabízí hned několik služeb. Kromě běžného hledání skrze textové zadání je samozřejmě k dispozici hlasové zadání, ale hlavně můžete využít službu Lens. Spustíte aplikaci, zamíříte na nějaké objekt, vyfotíte a pak systém identifikuje objekty, případně i nabídne práci s textem. Google ale také nabízí hledání pomocí broukání, tedy atypickou metodu hledání písničky. Nyní jde ale dál s novinou nazvanou Circle to Search. [pokračování článku]

Grafické čipy od Applu, AMD, Qualcommu obsahují kritickou bezpečnostní chybu

Každou chvíli se objevuje nějaká bezpečnostní chyba založená na nedokonalosti softwaru. Hackeři jsou velmi vynalézaví a neustále hledají nějaké zranitelnosti. Tentokrát se zaměřili na grafické čipy (GPU) a dá se říci, že se jim podařil husarský kousek. Pomocí několika řádků kódu se mohou dostat k citlivým datům. [pokračování článku]

Google v rámci přijetí DMA v EU zavádí několik změn v Chrome, ve vyhledávání a v systému Android

Google reaguje na nový zákon o Digitálních trzích EU (DMA) několika změnami v operačním systému Android, prohlížeči Chrome a vyhledávači. V případě Androidu bude Google během počátečního nastavování zařízení zobrazovat novou obrazovku pro výběr prohlížeče. Tato funkce se přidává k již existujícímu výběru pro defaultní vyhledávač, který Google představil v roce 2019. [pokračování článku]

Apple Pay už nemusí být jedinou platební metodou v EU na iPhonech

Bezkontaktní placení pomocí mobilních telefonů si prošlo vývojem, zejména na Androidu. Na tomto systému se prvně objevilo mnoho aplikací od bank a jiných institucí, které umožňovaly placení mobilem, ale ve výsledku vyhrálo řešení Google Pay. Google jednoduše nabídl jedno řešení, které je zdarma pro všechny subjekty, i pro uživatele. Banky tak nemusely investovat do vývoje. I tak se najdou aplikace, které toto stále nabízí. V případě Applu byla a je situace zcela odlišná. Apple si vytvořil monopol a všichni musí používat Apple Pay, což není levná záležitost, jelikož si firma bere poplatek z každé platby. Nyní ale dojde ke změně, tedy v EU. [pokračování článku]

eDoklady jsou ke stažení pro Android i iOS

Ještě před nějakým časem jsme si ani nemysleli, že jednou budeme moci mít občanský průkaz v mobilním telefonu, tedy v elektronické podobě. Došlo ale k posunu a již dnes je aplikace ke stažení. Jmenuje se eDoklady a je nutné dodat, že se jedná o jinou aplikaci než eObčanka. Pokud chcete mít digitální občanský průkaz v mobilu, musíte si stáhnout eDoklady. [pokračování článku]

Galaxy AI přijde na starší modely a bude zdarma jen po omezenou dobu

Samsung představil své nejnovější top modely, přičemž se hodně zaměřil na softwarovou stránku. Hlavně tedy uvedl, že série Galaxy S24 bude dostávat softwarové aktualizace po dobu sedmi let, což je rozhodně potěšující. Nedílnou součástí je ale nadstavba OneUI 6.1 s Galaxy AI. Jedná se o balík funkcí s AI (umělá inteligence), přičemž bude exkluzivně jen dočasně na mobilech S24. [pokračování článku]

