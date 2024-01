Aplikace eDoklady se neobešla bez komplikací při startu, problém nebyl jen u DIA

Zdroj: Dotekomanie.cz

V minulém roce došlo k vytvoření nového českého úřadu nazvaného Digitální a informační agentura (DIA). Ve zkratce řečeno, tento úřad přebere nejen odpovědnost za všemi informačními systémy státní správy. Po dlouhou dobu zde byla totiž strategie, že každý úřad, ministerstvo a prostě cokoliv v rámci státu si řešilo IT systémy tak nějak po svém. Zatím běžný občan nemusel vidět výsledky DIA, ale například překvapil odborníky novinkou nazvanou Design systém gov.cz, podle kterého budou vznikat všechny nové stránky, aplikace a podobně. V tomto týdnu ale došlo na uvedení aplikace eDoklady. Bohužel bez komplikací se to neobešlo.

Aplikace eDoklady zklamala?

Původní termín spuštění aplikace, respektive její uvolnění do běžného prostoru bylo naplánované na sobotu 20. ledna, ale nakonec se aplikace objevily již v pátek, a to pro obě platformy (Android a iOS). Zaregistrovat se do ní šlo i pomocí Bankovní identity. To byla asi nejvíce využívaná metoda u uživatelů. První hodiny po spuštění vše vypadalo dobře a jeden uživatel se registroval za druhým.

Následně se ale začaly objevovat komplikace. Nebylo možné se registrovat a v podstatě nikdo přesně nevěděl, kde je problém. To si samozřejmě někteří uživatelé nenechali líbit a poukazovali na to, že cokoliv, co spustí stát, tak v prvních dnech se potýká s problémy. DIA ale nemlčela a ihned informovala o komplikacích a byla sdílnější.

Dle vyjádření DIA byl hlavní problém zakopán právě na straně NIA, tedy Národní bod pro identifikaci a autentizaci. Jejich systémy nezvládly nápor a začaly být nestabilní. DIA ale jen tak nehodila vinu na jiný subjekt. Z vyjádření vyplývá, že právě systémy NIA mají naplánované vylepšení, čehož se ujme DIA. Sice systémy procházejí zátěžovými testy, ale nikdo nepředpokládal, že dojde k takovým komplikacím.

„Ač prochází NIA (tedy systém Identity občana) zátěžovými testy, při spuštění eDokladů jsme narazili na její limity. Tato nepříjemná zkušenost nám jen potvrdila, že NIA potřebuje velkou obnovu, a to rychle. Bohužel jsme nuceni prioritizovat, které ze systémů začneme obnovovat jako první – nyní pracujeme na výměně hardwaru základních registrů a NIA bude hned jako další.“, DIA

DIA také dodává, že systémy NIA není možné jednoduše škálovat, proto se změní priority a předělání těchto systémů se dostane na pořad dne rychleji.

Komplikace se ale podařilo vyřešit, ale DIA měla tento víkend jednoduše smůlu, jelikož skoro ve stejnou chvíli došlo ke komplikacím v cloudu, konkrétně na straně Microsoftu a jeho služby Azure. Tento systém částečně využívá i DIA pro běh nové aplikace, což mělo dopad na fungování aplikace. Komplikace se ale podařilo vyřešit a vypadá to, že aplikace již funguje, jak má.

Start se tedy nepovedl hned z několika důvodů a DIA si trochu pošramotila pověst. Naštěstí ale eDoklady lze využívat až od pondělí u prvních institucí. Později v tomto roce dojde k rozšíření. Snad si DIA vybrala smůlu na hodně dlouhou dobu dopředu, ale věříme, že i tento ne moc šťastný start přinesl hodně zkušeností a nápadů, jak předejít budoucím komplikacím.

