Meta zpřísňuje zasílání zpráv dospívajícím na Facebooku a Instagramu

Společnost Meta se v poslední době snaží podnikat kroky na ochranu dospívajících a mladistvých na sociálních sítích Facebook a Instagram jejichž je vlastníkem. Poté co společnost oznámila přísnější pravidla pro omezování zobrazení citlivého obsahu mladistvým přichází s dalšími opatřeními.

Meta zavádí další bezpečnostní opatření na ochranu soukromí

Až doposud bylo omezováno zasílání zpráv mladistvým ze strany starších než 19 let. Omezení se také vztahuje na počet zpráv, které je možné odeslat lidem, které nás nesledují, aktuálně je možné odeslat jednu zprávu. Nově Meta umožňuje pro účet mladistvých na Instagramu zcela vypnout příjem zpráv od účtů, které nesledují. Toto omezení je možné aplikovat na účty dospívajících mladších 16 let, nebo 18 let pro určité země.

Pokud bude toto omezení aktivováno, dospívající budou schopni přijímat zprávy pouze od účtů, které sledují. Pokud se bude jednat o účet, který bude pod dohledem rodičů, pro změnu bude muset dospívající získat povolení rodiče. Kromě Instagramu dochází ke změnám taky u Facebooku a Messengeru. I zde bude platit omezení, kdy dospívající mladší 16, respektive 18 let, budou schopni přijímat zprávy opět pouze od svých přátel na Facebooku, nebo lidí, se kterými jsou v kontaktu skrze telefonní číslo z uložených kontaktů. Kromě těchto novinek Meta rovněž pracuje na omezení zobrazování citlivých a nevhodných obrázků ve zprávách přijatých od svých kontaktů, nebo lidí se kterými jsou propojení.

