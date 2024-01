Messenger a Marketplace bude možné používat bez nutnosti mít účet na Facebooku

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Meta a další technologičtí giganti to nemají v poslední době na území Evropské unie vůbec lehké a do budoucna bude pravděpodobně ještě hůř. Mohou za to nová legislativní nařízení, především pak nový zákon o digitálních trzích – DMA.

Meta zavádí další opatření v důsledku zákona o digitálních trzích

Ten totiž mimo jiné společnosti Meta od března letošního roku nařizuje, že nesmí uživatele nutit mít účet na Facebooku, pakliže budou chtít používat chatovací nástroj Messenger, nebo prodejní platformu Marketplace. Podle zákona o digitálních trzích Meta nesmí zvýhodňovat své služby a nutit uživatele, aby byli registrovaní do její služeb. Technologickému gigantovi se toto rozhodnutí samozřejmě nelíbí, protože to zásadním způsobem ovlivňuje to, jakým způsobem může své služby na území EU využívat včetně toho, že uživatelé nebude muset být registrovaní na Facebooku, pakliže budou chtít využít pouze dílčí služby, které nejsou na Facebooku jako takovém přímo závislé.

Uživatelé tedy nebudou nuceni u těchto dvou platforem mít účet i na Facebooku a registrace bude možná do každé služby samostatně. Samozřejmě se toto odrazí na celkovém uživatelském zážitku, jelikož jsou všechna prostředí logicky provázaná a takto uživatelé přijdou o některé výhody s tím spojené. Například na platformě Marketplace nebude možné komunikovat mezi prodejci skrze Messenger, ale pouze přes e-mail. Vedle těchto opatření EU omezuje Metu i na poli zobrazování reklamy na Facebooku a Instagramu, kdy uživatelé mohou mít své účty na těchto dvou sítích oddělené a nedocházelo ke sdílení informací.

