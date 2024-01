iOS 17.4 vás vyzve k výběru webového prohlížeče. Víme, které budou nabízeny v Česku

iOS 17; zdroj: Dotekománie

Už v březnu dojde k zásadnímu otevření ekosystému společnosti Apple v případě iOS. Novinek je poměrně hodně a již nyní víme, že se nabídne první alternativní obchod s aplikacemi. Také se otevře přístup k NFC a hlavně si budou uživatelé moci vybrat defaultní webový prohlížeč. Nyní víme, co se konkrétně odehraje s vydáním iOS 17.4.

Výchozí webový prohlížeč

Sice zde bude možnost zvolit si alternativní webový prohlížeč jako výchozí, ale nečekali jsme, že Apple nabídne rovnou možnost volby v podobě aktivní výzvy. V České republice se konkrétně nabídne přes aktivní nabídku 12 webových prohlížečů. Byly vybrány na základě oblíbenosti v naší zemi, ale jejich pořadí bude vždy náhodné. Kromě známých prohlížečů jako Chrome nebo Firefox se nabídne i Seznam.cz nebo Vivaldi. Samozřejmě nesmí chybět Safari.

Nabídnou se tyto webové prohlížeče

Aloha

Avast

Brave

Chrome

DuckDuckGo

Edge

Firefox

Onion Browser

Opera

Safari

Seznam.cz

Vivaldi

Vývojáři těchto webových prohlížečů samozřejmě i nyní nabízí své aplikace pro iOS, ale až od iOS 17.4 budete moci si nastavit jako výchozí dle své volby. I jiné, než co jsou výše uvedené. Bohužel do této chvíle museli vývojáři používat jádro WebKit od Applu. Díky novým podmínkám budou moci zvolit jiné jádro. Google bude moci nasadit Blink, Firefox pak asi časem zvolí Gecko. Nebudou to mít jednoduché, jelikož si Apple stanovil podmínky a také vývojáři budou muset projít testy, jestli jejich jádra jsou bezpečná, kvalitní, rychlá, efektivní atd.

Neočekáváme, že bychom se hned dočkali Chromu s jádrem Blink, ale asi nakonec dojde k výměně, což se dá očekávat i u ostatních. Stále ale platí, že tyto změny platí jen pro EU.

