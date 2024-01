eDoklady jsou ke stažení, zatím pro Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ještě před nějakým časem jsme si ani nemysleli, že jednou budeme moci mít občanský průkaz v mobilním telefonu, tedy v elektronické podobě. Došlo ale k posunu a již dnes je aplikace ke stažení. Jmenuje se eDoklady a je nutné dodat, že se jedná o jinou aplikaci než eObčanka. Pokud chcete mít digitální občanský průkaz v mobilu, musíte si stáhnout eDoklady.

eDoklady v kapse

Sice bylo ohlášeno, že ke spuštění dojde až 20. ledna, ale aplikace pro Android je již nyní k dispozici. Zatím zde není moc velké využití, jelikož došlo k rozhodnutí, že celý systém naběhne postupně, tedy co se týče podpory. V tuto chvíli akceptují prokazování skrze eDoklady jen ústřední správní úřady, ale již od 1. července se působnost rozšíří na státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2025 se přidají ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby.

Je tu nová éra v prokazování totožnosti. Do svých mobilních telefonů si můžete připojit vaši občanku a využívat různé výhody oproti plastové kartičce. Jedna aplikace obsahuje funkce jak pro občany a prokazování totožnosti, tak pro ověřovatele a ověřování totožnosti.

V tuto chvíli je aplikace k dispozici ke stažení pro Android a již nyní si ji můžete vyzkoušet. Přihlášení můžete provést skrze bankovní identitu. Během procesu přihlášení a registrace povolíte oprávnění k přístupu k foťáku a také pro Bluetooth. Současně si nastavíte PIN a lze využít i biometrické ověření.

Aplikace nemá v tuto chvíli některé funkce, jelikož je potřeba dalších úprav zákona, ale myslí i na situaci, že si budete moci ověřit ověřovatele skrze skenování QR kódu. Aplikace v tuto chvíli nepracuje s NFC, což by se jednou mohlo změnit, ale to by se případně týkalo zatím jen Android aplikace.

Všechny potřebné informace najdete na oficiálních stránkách edoklady.gov.cz, kde jsou k dispozici i odpovědi na obvyklé otázky kolem používání.

